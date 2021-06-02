 

2 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, приметы и запреты этого дня

02.06.2021, 11:26, Новости дня
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Отдельные страны 2 июня отмечают необычные национальные праздники. Например, в Аргентине сегодня День собаки, а в США – Национальный день мороженого и Национальный день курицы гриль.

Среди верующих православной традиции именины сегодня у Александра, Алексея, Владимира, Ивана, Никиты, Тимофея. В католической традиции именины 2 июня у Евгения.

Этот день в истории:

в 1842 году вышел первый том романа Николая Гоголя “Мертвые души”;
в 1953-м короновали Елизавету ІІ, королеву Великобритании. В этом году ей исполнилось 95 лет, из них почти 70 лет она возглавляет британскую монархию;
в 1966 году песня легендарного американского певца Фрэнка Синатры Strangers in the Night возглавила музыкальные хит-парады.

ВИДЕО2 июня 1953 года, Лондон. Торжественная церемония коронации Елизаветы II. Видео: Политический журнал / YouTube

В этот день родились:

в 1740 году Маркиз де Сад, французский писатель и философ, основоположник садизма;
в 1743 году Алессандро Калиостро, итальянский авантюрист, выдававший себя за мага и гипнотизера среди верхушки европейского аристократического общества;
в 1919 году родился народный артист УССР, лауреат Сталинской премии, актер Юрий Тимошенко, прославившийся в советские годы в дуэте с Ефимом Березиным. Они выступали с юмористическими номерами под сценическими псевдонимами Тарапунька и Штепсель.

В этот день скончались:

в 1988 году не стало Раджа Капура, культового индийского актера, режиссера и сценариста, прославившегося по всему миру после фильма “Бродяга”. Капуру было 63 года;
в 1997 году скончался неоднократный чемпион СССР по теннису и знаменитый советский спортивный комментатор Николай Озеров. Ему было 74 года.

ВИДЕОПесня Раджа Капура “Бродяга” из одноименного фильма. Видео: Эйно Антилла / YouTube

2 июня считается днем огуречника, в этот день принято сажать огурцы.

Приметы этого дня:

Много шишек на елках – к хорошему урожаю огурцов.
Если 1-го и 2 июня льет дождь, то весь июнь будет засушливым.
Если 2 июня будет дождь, то 3 декабря будет снег с градом.

Что нельзя делать в этот день:

Сон на 2 июня считается вещим, поэтому его не советуют никому рассказывать (разумеется, если сон хороший и вы хотите, чтобы он сбылся).
Не желательно в этот день есть мясные продукты, лучше заменить их свежими овощами и фруктами.
Нельзя ссориться и кричать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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