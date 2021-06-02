Эколог: Эскалация экотерроризма в Украине усиливается

“Эскалация экотерроризма в Украине усиливается. Это борьба или по политическим мотивам, если это перед выборами, какие-то дивиденды. Если между выборами – то это борьба за ресурс, борьба за территорию, за конкретный бизнес”, – отметила эксперт.

Она отметила, что на заказные акции свозят людей из разных регионов, которые не касаются объекта протестов, и специально созданные общественные организации не интересуются никакими другими проблемами экологии.

“5 канал” отмечает, что такая ситуация сложилась с Беляевским обогатительным комбинатом в Запорожской области – псевдоактивисты несколько нет запугивали жителей ближайших сел и подстрекали их к протестам. В итоге предприятие обратилось к правоохранителям.

“На лицо все факты экотерроризма. Потому что конкретная компания, не имея никаких доказательств, какой будет вред наноситься окружающей среде конкретного региона, не опираясь ни на какие конкретные факты, продолжает противодействовать запуску такого объекта”, – прокомментировала Цыганок.

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