Рада хочет привязать прожиточный минимум к средней зарплате

Законопроект поддержали 253 нардепа, 21 проголосовал против.

Проект предлагает изменить определение прожиточного минимума. Новое определение должно установить, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.

Определять размер прожиточного минимума нардепы предлагают в расчете на одного человека.

Согласно проекту, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее:

в 2021 году – 40%;

в 2022 году – 41%;

в 2023 году – 42%;

в 2024 году – 43%;

в 2025 году – 44%;

в 2026 году – 45%;

в 2027 году – 46%;

в 2028 году – 47%;

в 2029 году – 48%;

в 2030 году – 49%;

в 2031 году – 50%.

Если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет министров на основе мониторинга выполнения госбюджета должен рассмотреть повышение размера прожиточного минимума.

Контекст:

Сейчас в Украине прожиточным минимумом называют стоимость набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

В декабре 2020 года прожиточный минимум в Украине установили на уровне 2189 грн в месяц. С 1 июля он будет составлять 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.

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