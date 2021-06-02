Собянин обсудил развитие московского образования с жителями северо-востока Москвы

Московское образование за последние годы стало более справедливым, подчеркнул градоначальник. Он напомнил, что раньше в столице было около 50 школ мирового уровня, и каждый родитель хотел устроить туда своего ребенка.

Сейчас качественное образование можно получить во всех столичных школах, отметил градоначальник. “Если учащийся сам хочет учиться, он точно имеет возможность получить нормальное образование”, – добавил мэр.

Школы в центре и в спальных районах должны на равных условиях финансироваться и обеспечиваться всем необходимым, указал Собянин. “Элитарная школа или это обычная школа – она должна финансироваться одинаково», – пояснил градоначальник.

При этом школа может получить дополнительное финансирование. Для этого в Москве существует грантовая поддержка, напомнил Собянин.

За последние годы московская система образования проделала огромный путь в своем развитии. К примеру, в прошлом году 220 и более баллов за три ЕГЭ набрали 23 тысячи выпускников. В 2010 году таких учащихся было в три раза меньше.

Юные москвичи регулярно побеждают на всероссийских и международных соревнованиях. На недавней Всероссийской олимпиаде школьников столичная команда завоевала 1,3 тысячи дипломов победителей и призеров. 10 лет назад у нее было лишь 278 дипломов.

Повышать качество московского образования помогают цифровые технологии. В столице успешно действует “Московская электронная школа”. В разгар пандемии проект позволил продолжить обучение детей дистанционно.

Растет и материальное благосостояние московских учителей. В 2010 году средняя зарплата педагога не дотягивала даже до 40 тысяч рублей. Сейчас учитель в столице получает в среднем 120 тысяч. Рост – в три раза.