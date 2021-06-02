 

На Украине рассказали о шантаже со стороны Запада: Мы никому не нужны

02.06.2021, 11:08, Разное
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Специалист раскритиковал украинские власти за то, что они пошли по стопам европейских партнеров и закрыли небо для белорусских самолетов. Евгений Комаровский заявил, что события, происходящие в мире, “должны волновать Киев с проукраинских позиций”.

По мнению телеведущего, Запад шантажирует Украину, а не помогает ей. Он обратил внимание, что Евросоюз и Соединенные Штаты обещают Незалежной поддержку только в случае, если она будет выполнять их условия. “Неужели не очевидно, что мы никому не нужны?”, – возмутился врач.

Евгений Комаровский призвал Киев начать думать своей головой и перестать смотреть по сторонам. Телеведущий считает, что каждое действие властей Украины должно быть в первую очередь рассчитано на граждан и принималось для того, чтобы улучшить их уровень жизни.

“Это абсолютно прагматичная позиция”, – подчеркнул он.

Также Евгений Комаровский высказался о российской вакцине от коронавируса “Спутник V”. Он назвал ее хорошей и эффективной. Телеведущий отметил, что пока не привился препаратом, потому что он пока не зарегистрирован на Украине. “Я не привык нарушать закона государства”, – уточнил врач.

28 мая кабинет министров Украины одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство государства. Поводом стала посадка в Минске пассажирского лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс. На борту находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.



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