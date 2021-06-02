 

Мнение: Об интригующих подробностях про Службу безопасности Сбербанка

02.06.2021, 10:54, Разное
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Какая интересная у людей жизнь, однако! Имеется в виду у тех, кто названивает незнакомым людям на мобильные телефоны и представляется непременно старшим специалистом или старшим техническим специалистом «Службы безопасности Сбербанка». Веяние последних месяцев – женские голоса по частоте звонков уже вытесняют мужские.

Но это далеко не все подробности, ставшие известными из первых рук

В это и правда сложно поверить, но #Сбербанк… знает про свою «Службу безопасности» всё. Или почти всё. Знает про эти липовые колл-центры, их работников, численность персонала, обороты, доходы, зарплаты…

Сотрудники мошеннического колл-центра делают от 3000 до 7000 звонков в сутки. Их зарплата колеблется от 70 до 3000 долл. В одной смене работает порядка 20 человек. А за месяц такой колл-центр может заработать около 1 млн долл. Эти интригующие подробности сообщило РИА «Новости» со ссылкой на презентацию зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которая была представлена в Санкт-Петербургском горном университете.

В презентации говорится, что в половине случаев мошенникам вообще не удаётся дозвониться, а срабатывает примерно 1% звонков. Тем не менее, и этого хватает: в месяц оказываются обманутыми от 1 до 2 тыс. чел. По данным Сбербанка, в 2020 году было совершено более 15 млн мошеннических звонков. Сбер получил 3,7 млн жалоб на мошенников. Всего число случаев телефонного мошенничества выросло на 72%.

Получается, что каждого обманутого мошенники нахлобучивают в среднем на 35 тыс. руб. То есть, в числе облапошенных скорее всего оказываются представители малообеспеченных слоёв, в том числе пенсионеров. Да и откуда у них взяться финансовой грамотности?

С другой стороны, 3000 долл. в месяц – это примерно 220 тыс. руб. по текущему курсу. Как ни странно, именно такую сумму называл недавно представитель ФСИН в качестве потолка зарплаты одного российского заключённого. То есть, всё-таки, колл-центры на киче – это не миф, а реальность?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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