Витас в третий раз стал отцом

42-летний Витас (настоящее имя – Виталий Грачев) стал многодетным отцом – у артиста родилась дочь, которую назвали Алисой. В День защиты детей Витас опубликовал короткое видео, на котором гуляет с новорожденной малышкой на руках во дворе своего дома на Рублевке.

Знакомьтесь, Алиса! 18.05.2021, – так подписал артист публикацию, озвучив не только имя, но и день рождения дочери.

Примечательно, что Витас и его супруга Светлана Гранковская тщательно скрывали беременность, так что новость о пополнении в их семействе стала полной неожиданностью для поклонников артиста.

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Публикация от Витас | Vitas (@vitasroom)

Виталий Грачев (Витас) и Светлана Гранковская вместе примерно с середины 2000-х годов, однако точная дата их свадьбы не известна. Помимо новорожденной Алисы у супругов есть 12-летняя дочь Алла и 6-летний сын Максим. Витас – не из тех селебрити, кто делится всеми деталями личной и семейной жизни: лишь изредка он публикует фото и видео детей у себя в Instagram.

С середины 2000-х музыкальная карьера Витаса пошла на спад – последний его студийный альбом “Бит Бомбит” и сингл “Делала” вышли совсем недавно, в 2019 году, однако не получили широкой известности. Хотя за пределами России артист оказался более популярен: в 2009 году он снялся в китайском фильме “Мулан”, а до начала пандемии коронавируса Витас часто гастролировал с авторской концертной программой. Особенно тепло его принимают в Китае – там даже зарегистрирован официальный фан-клуб Витаса, который насчитывает более 1 миллиона членов. А в Шанхае в честь него установлена статуя.

В России же за последнее время Витас “прославился” рядом печальных инцидентов: так, в мае 2013 годе он сбил велосипедистку, после чего напал на полицейского, за что его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и временно был лишен водительских прав. А в марте 2017 года певец устроил стрельбу во дворе своего дома в коттеджном поселке на Рублевке, где проживает. Никто не был ранен, однако все же был приговорен к семи суткам ареста.

Витас с супругой Светланой Витас