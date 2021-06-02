 

Toyota представила юбилейную версию внедорожника Land Cruiser Prado

02.06.2021, 10:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский автогигоант Toyota сообщил о начале приема заказов на модернизированный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в спецверсии.

Автомобиль отличается колесными дисками, эмблемами на кузове и фирменными ковриками. Кроме того, модель позволяет устанавливать сим-карту для пользоваться точкой доступа к  сети Интернет. Для российского рынка внедорожник Land Cruiser Prado получил 4-литровый бензиновый двигатель. Минимальная цена составит 4,72 млн рублей.

Кроме того, в продаже появится модификация с дизельным агрегатом за 4,74 млн рублей. Напомним, актуальная генерация Land Cruiser Prado выпущена в 2020 году, когда автомобиль получил расширенные функции, улучшенные системы безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.02 / Климкин об оккупированном Донбассе: Путин начал поднимать ставки

18.05 / Следователь СБУ присвоил арестованные драгоценности на 8,6 млн грн – ГБР

25.08 / Выходца из Киргизии приговорили за нападение на полицейского в Москве

07.05 / IBM выпускает первый в мире чип по техпроцессу 2 нм

02.02 / Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта

30.11 / Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео

23.08 / Иран раскрыл подробности расследования крушения украинского Boeing

09.10 / Геращенко о состоянии Балуха: Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит

24.04 / В Сургуте и Пермском крае в огне погибли шестеро детей

16.07 / Турция пообещала не раскрывать секреты С-400

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика