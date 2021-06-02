Toyota представила юбилейную версию внедорожника Land Cruiser Prado

Японский автогигоант Toyota сообщил о начале приема заказов на модернизированный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в спецверсии.

Автомобиль отличается колесными дисками, эмблемами на кузове и фирменными ковриками. Кроме того, модель позволяет устанавливать сим-карту для пользоваться точкой доступа к сети Интернет. Для российского рынка внедорожник Land Cruiser Prado получил 4-литровый бензиновый двигатель. Минимальная цена составит 4,72 млн рублей.

Кроме того, в продаже появится модификация с дизельным агрегатом за 4,74 млн рублей. Напомним, актуальная генерация Land Cruiser Prado выпущена в 2020 году, когда автомобиль получил расширенные функции, улучшенные системы безопасности.