SARS-CoV-2 способен заражать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин



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Пациенты с диабетом имеют повышенный риск осложнений при заражении любыми другими инфекциями, поскольку это заболевание нарушает иммунную систему. Вопрос о том, почему люди с этим диагнозом настолько подвержены риску тяжелого течения COVID-19, остается открытым. Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета предположили, что вирус может инфицировать непосредственно поджелудочную железу, также как органы дыхательных путей.

Специалисты исследовали образцы ткани поджелудочной железы у девяти умерших от COVID-19. Они обнаружили частицы вируса в бета-клетках, которые продуцируют инсулин — гормон, понижающий уровень глюкозы в крови.

Чтобы получить дополнительные доказательства своей гипотезе, ученые взяли ткани поджелудочной железы 18 пациентов, умерших от других причин, и в лабораторных условиях заразили их SARS-CoV-2.

«Мы продемонстрировали, что инфекция SARS-CoV-2 снижает уровень и секрецию инсулина поджелудочной железы и индуцирует апоптоз (прим. процесс клеточной гибели) бета-клеток», — написали авторы исследования.

Ученые считают, что повреждение или уничтожение этих клеток может потенциально ухудшить симптомы диабета, особенно 1 типа, при котором поджелудочная железа вырабатывает лишь небольшое количество инсулина, либо не вырабатывает совсем. Специалисты отметили, что для подтверждения этой гипотезы потребуются более масштабные исследования.