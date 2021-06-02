 

Чем полезен арбуз для организма человека

02.06.2021, 10:30, Разное
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Врач Николай Захарченко ходе интервью пояснил о пользе арбуза для организма. Многие с нетерпением ждут сезона, когда начинает продаваться данный продукт, поскольку считается, что он помогает «чистить» почки. По словам врача, стоит выбирать темные ягоды, которые хорошо созрели.
Арбуз практически полностью состоит из жидкости. Если его съесть очень много, даст о себе знать мочегонный эффект. В случае присутствия в почках камней или же песка они станут отходить. Важно учитывать тот факт, что максимально полезными являются темные арбузы, а не те, которые рано созрели. В них содержатся вещества, препятствующие камнеобразованию.

Употреблять арбузы разрешено практически всем, даже тем, кто страдает сахарным диабетом, но для последних существуют ограничения по количеству съеденного. Продукт не очень полезен тем, кто страдает отеками, поскольку добавляется дополнительная жидкость.

При появлении отеков необходимо обратиться к терапевту. Возможно, врач перенаправит человека к профильному специалисту, поскольку не исключена почечная патология или же сердечная недостаточность.

Уролог отметил, что некоторые предпочитают «чистить» почки посредством трав. С точки зрения профилактики их заваривать не нужно. Травы в основном несут лечебную нагрузку. При мочекаменной болезни завариваются семена укропа, делаются отвары из петрушки и любистка.

Источник: 360tv.ru



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