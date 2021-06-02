Ольга Орлова рассказала поклонникам правду о своей внешности

Известная ведущая и певица Ольга Орлова пояснила поклонникам правду о своей внешности. По ее словам, она идеально получается на снимках, поскольку у нее очень хороший фотограф.

Сейчас Ольга Орлова отдыхает на Мальдивах. Она радует подписчиков новым фотографиями из отпуска. В 43 года ведущая не стесняется показывать стройную фигуру, ей все равно, что напишут в комментариях хейтеры. Некоторые заявляют, что красивые снимки являются результатом фотошопа, поэтому они не отражают реальность. Частично Ольга Орлова подтвердила эти догадки, но успела отметить, что компьютерные программы и фильтры здесь ни при чем.

На одном из новых фото знаменитость запечатлена под пальмой. При этом кадр делался немного сверху. На снимке Орлова позирует в раздельном бикини, показывая стройность ног и красоту тела. В комментарии ведущая призвала не считать ее ланью. Она отметила, что фотограф просто выбрал правильный ракурс.

Орлова не раскрыла, кто является автором ее фотографий на отдыхе. Поклонники предположили, что она проводит отпуск со своим возлюбленным, которого предпочитает скрывать от публики.