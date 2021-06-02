В Венгрии на учениях украинские десантники вступили в “боестолкновения” – Генштаб ВСУ

Отмечается, что накануне украинские десантники “перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и обустроили позиции”.

“Примерно в 17.00 начались первые “боестолкновения”. Так, вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор Opfor в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев, – говорится в сообщении. – Начался бой, в ходе которого противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Украинские военнослужащие остались в полном составе”.

Учения продолжились утром 2 июня, на позиции украинских десантников “выдвинулось подразделение противника в составе четырех боевых машин пехоты М-113.

“В течение нескольких минут, точным огнем гранатометов и стрелкового оружия все машины и личный состав противника были уничтожены. Украинские войска потеряли одну единицу боевой техники, которая перекрывала пути отступления противнику”, – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Украину на учениях Saber Guardian 21 представляют десантники из 95-й отдельной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Контекст:

В мае и июне страны НАТО и их партнеры проводят в Европе целый ряд военных учений. Самые масштабные – Saber Guardian 21 (около 13 тыс. участников). С середины мая до начала июня военные сосредоточатся на стрельбах, противовоздушной и противоракетной обороне, а также на медицинской эвакуации, сообщала “Немецкая волна”.

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