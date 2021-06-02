 

Loboda надела платье за €4,8 тыс. с украшениями на сосках

02.06.2021, 10:28, Новости дня
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“Спасибо Schiaparelli за роскошь ваших нарядов! Рада быть в числе первых в мире, кто получает ваши коллекции”, – написала она.

Черное платье украшено металлическими накладками на сосках. Они повторяют очертания этой части тела.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Стоимость платья на официальном сайте Schiaparelli составляет €4,8 тыс.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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