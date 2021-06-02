 

Экс-министр Милованов стал главой наблюдательного совета “Укроборонпрома”

02.06.2021, 10:28, Новости дня
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Милованова избрали по результатам первого заседания обновленного набсовета “Укроборонпрома”, которое состоялось 1 июня.

На заседании также утвердили аудит за 2019 год, который проводила компания Bakertilly. По словам Милованова, его результаты не очень хорошие и “есть много над чем работать”.

Также набсовет попросил гендиректора концерна подготовить план трансформации “Укроборонпрома”, принимая во внимание два главных критерия: создание способности для адекватного ответа для будущих угроз и создание современной линейки продуктов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2021330778036094&id=100004775745586

Контекст:

Госконцерн “Укроборонпром” объединяет около 100 предприятий оборонной промышленности. Входящие в состав концерна компании занимаются разработкой и изготовлением оружия, военной техники, а также экспортно-импортными операциями.

В набсовет “Укроборонпрома”, кроме Милованова, входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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