Мэттью Перри расстался со своей невестой через шесть месяцев после помолвки
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Объясняя причину расставания, актер заявил, что это тот случай, когда что-то просто не получается.
Контекст:
В ноябре 2020 года Перри сделал Гурвиц предложение после двух лет отношений. Для актера это был бы первый брак. Гурвиц младше Перри на 22 года.
Ранее актер состоял в отношениях с американской актрисой Лиззи Каплан, а в 90-е годы у него был непродолжительный роман с актрисой Джулией Робертс.
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