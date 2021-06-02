Мэттью Перри расстался со своей невестой через шесть месяцев после помолвки

Объясняя причину расставания, актер заявил, что это тот случай, когда что-то просто не получается.

Контекст:

В ноябре 2020 года Перри сделал Гурвиц предложение после двух лет отношений. Для актера это был бы первый брак. Гурвиц младше Перри на 22 года.

Ранее актер состоял в отношениях с американской актрисой Лиззи Каплан, а в 90-е годы у него был непродолжительный роман с актрисой Джулией Робертс.

—