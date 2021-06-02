Мнение: Возня зиц-председателя

Возня зиц-председателя

На фоне системного разрушения отношений Запада с Белоруссией после неудачной попытки свержения Лукашенко Минский формат, и ранее не подававший особых признаков жизни, нынче свелся к чему-то полностью виртуальному, так как даже встречи на уровне «а поговорить…» в Минске, фактически, прекратились. Более того, с отменой авиасообщения между Украиной и Белоруссией даже для формальной демонстрации дипломатических телодвижений возникли практические сложности, которые накладываются на общее нежелание окружения Зеленского выполнять Минские соглашения.

При этом Россия подчеркнуто демонстрирует, что она первой из соглашений выходить на собирается и если на Украине хотят обсуждать Донбасс, то могут либо ехать в Минск, либо напрямую общаться с Пасечником и Пушилиным. Обсуждать с Зеленским напрямую Донбасс и тем более Крым явно никто не собирается – кроме предложения прибыть в Москву и пообщаться на тему российско-украинских отношений, Зеленский не получил ничего. Более того, на 16 июня намечены прямые переговоры Байдена и Путина в Женеве, где в числе прочих вопросов (в том числе и Белоруссии) будут обсуждать Украину. Как обычно, без Украины, что уже давно не удивляет, так как Украина не является полноценным субъектом международных отношений.

Отсюда и желание Зеленского до переговоров Байдена и Путина провести переговоры с Путиным (на Донбассе или где-нибудь еще), чтобы обозначить себя как человека, который на что-то влияет. Так как с этим ничего не выгорело, теперь в окружении Зеленского рассказывают, что до переговоров Байдена и Путина Зеленский поговорит с президентом США, чтобы тот учитывал «украинскую позицию». Все это копошение более чем наглядно демонстрирует реальное положение Зеленского и Украины в системе международных отношений.

Попытки же создать «новые форматы обсуждения проблемы Донбасса» также зашли в тупик. Европейцы на предложения из Киева не клюнули и сегодня в очередной раз заявили, что есть «замечательный» Нормандский формат, который менять не следует. Разумеется, европейцы прекрасно в курсе, что Нормандский формат повлиял чуть более, чем ни на что в вопросе прекращения войны, но Германия и Франция не хотят превращаться в совсем уж полных статистов, если все сведется к форматам, где проблему будут обсуждать США и Россия. Сама же Россия уже не раз заявляла, что не заинтересована в участии в обновленных переговорных форматах по Донбассу с участием США, хотя такие предложения поступали и при Порошенко и при Зеленском.

Разумеется, при таких делах Зеленский, проводя существующую политику и будучи полностью зависимым от внешнего контура управления, никак не может «добиться мира на Донбассе», и вполне очевидно, что при Зеленском война будет продолжаться, и более того, как и при Порошенко, Зеленский будет использовать кровопускание на линии фронта и продолжающиеся обстрелы в интересах внутренней политики, списывая все проблемы на происки «внешнего врага», хотя, опять же, вполне очевидно, что основными проблемами Украины являются евромайдан и его последствия – от разгула неонацизма, срощенного с властью (нацика Стерненко, кстати, оправдали, и никто даже не удивился – даже убийства и похищения могут быть прощены), до вопиющей коррупции и грабежа, которые «злочинной владе» Януковича даже не снились.

Поэтому весь оставшийся срок Зеленский будет следовать уже сложившимся вектором подчеркнутой русофобии и выполнения всех поступающих извне директив. Фактически, он зиц-председатель территории, которую используют как плацдарм для ведения Холодной войны против РФ. Надо в интересах это войны начать подрывать позиции РФ в Белоруссии и поменять тамошнего президента на прозападную куклу (можно найти какого-нибудь белорусского комика в пару Зеленскому), дабы втащить Белоруссию в «санитарный кордон против России» – Украина, конечно же, будет в этом участвовать, невзирая на все убытки, которая сама же и понесет – издержки Украины ее реальных хозяев не беспокоят.

В таких условиях украинским нацистам ничего не грозит – питательная почва для их существования будет активно поддерживаться (в том числе и самим Зеленским), а значит холодная гражданская война на Украине и война на Донбассе будут продолжаться, так как с нацистской Украиной никто в здравом уме всерьез договариваться не будет. И замена Зеленского на кого-то еще в 2024-м году или ранее вряд ли что-то поменяет, точно так же, как ничего не поменяла замена Порошенко на Зеленского. Это лишь винтики, причем не самые важные.

Надежды на то, что легальная оппозиция на Украине сможет чего-то добиться в условиях открытого террора, достаточно ясно развеяли на примере Медведчука и ОПЗЖ. Как только ОПЗЖ вышла на первое место по опросам, ее показательно начали зачищать, закрывая основные телеканалы и преследуя спонсирующих ее олигархов. Призывы к Европе с криками «нарушают демократию», как обычно, никто не услышал – эта информация никому там не нужна, тем более, у Европы скилл закрывания глаз на неудобную информацию давно прокачан до 80-го уровня. США не могут позволит себе потерять контроль над захваченной частью Украины, поэтому любые попытки украинских политиков и олигархов поднять тему ликвидации контроля внешнего контура управления будут жестоко пресекаться безотносительно фактов, логики, права и законов. По такой же схеме США действовали в Латинской Америке против СССР, где примерно такие же нацистские режимы культивировались десятилетиями. В нынешних реалиях роль Сальвадора или Колумбии исполнит Украина, и именно такое будущее ей и уготовано. Никакие Минские соглашения и Нормандские форматы эту реальность, конечно же, изменить не в состоянии.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/voznya-zits-predsedatelya/ – цинк

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