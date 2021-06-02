Скандалы: Кандидаты на 11 миллиардов

В 12 регионах на праймериз «Единой России» по одномандатным округам победили владельцы крупного бизнеса

Во внутрипартийных выборах «Единой России» приняли участие около 7,5 тысячи кандидатов. Среди них не только врачи, педагоги, чиновники средней руки и действующие депутаты Госдумы, но и крупные бизнесмены. Daily Storm проанализировал предварительные итоги праймериз, а именно деятельность кандидатов, занявших первые строчки по спискам и одномандатным округам. Оказалось, что в 12 регионах это владельцы и руководители бизнеса, задействованного в строительстве, инвестициях, сельском хозяйстве и промышленности. В общей сложности за прошлый год их компании заработали 11 миллиардов рублей. В случае победы на выборах в Госдуму по закону депутат не может вести предпринимательскую деятельность.

Самым состоятельным среди кандидатов-бизнесменов оказался миллиардер Владимир Гуриев, занявший вторую строчку по списку в Северной Осетии. Под его контролем — ГМК «Сплав», которой в свою очередь принадлежит Новоангарский обогатительный комбинат. За прошлый год восемь аффилированных с Гуриевым компаний заработали 9,2 миллиарда рублей. В феврале 2019 года Гуриев учредил в Осетии компанию «Алания Парк», специализирующуюся на деятельности парков культуры и отдыха. Правда, пока она прибыли не приносит. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее чистый убыток по итогам прошлого года составил 14 тысяч рублей, зато на счетах компании осело более 35 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом году Гуриев учредил ООО «Мамисон» по разработке строительных объектов, но и оно операционных результатов все еще не показало.

По мнению политолога Сергея Комарицына, победа предпринимателей по спискам «Единой России» согласована на уровне администрации президента, а значит, в «Единой России» на них и ляжет основная финансовая нагрузка.

«Победители по спискам в любом случае будут спонсировать партию на выборах, а победа в округах — задача самих кандидатов», — говорит Комарицын.

Второй по прибыли, но третий по списку «Единой России» в Ульяновской области — Николай Мясников, депутат местного законодательного собрания и владелец 24 фирм, занимающихся выращиванием зерновых, разведением скота, нефтью и торговлей. Совокупная прибыль его предприятий за прошлый год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила около одного миллиарда рублей. Больше всех заработал завод «НС-Ойл», перерабатывающий нефтепродукты, — 347 миллионов рублей.

«Серьезные результаты представителей бизнеса на праймериз — очевидное свидетельство инвестиционной привлекательности «Единой России». Бизнес традиционно прагматичен в политических расходах. Не думаю, что они у кандидатов-бизнесменов будут намного выше, чем у остальных кандидатов. Естественно, если исходить из предположения, что они не финансируют территориальные группы», — размышляет Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.

Замыкает тройку самых богатых бизнесменов на праймериз кандидат по Орехово-Борисовскому округу Москвы Евгений Нифантьев. Ему принадлежит сеть аптек «Столички», насчитывающая 388 филиалов. За прошлый год восемь его компаний заработали 861 миллион рублей. Примечательно, что Нифантьев уже пробовал свои силы как независимый и самый богатый кандидат на выборах в Мосгордуму. Его избирательный фонд составил 35 миллионов рублей, однако это не помогло занять депутатское кресло — в округе победил коммунист Николай Зубрилин.

Алексей Макаркин, политолог и вице-президент Центра политических технологий, считает, что партии зачастую выдвигают того, кто может быть избран с минимальной поддержкой федерального центра.

«Если у кандидата есть свой финансовый ресурс, система связей, клиенты, которые могут за него проголосовать, например, работники предприятий, то у него достаточно серьезные конкурентные преимущества. Центр может не беспокоиться о проведении кампании и в финансовом плане, и в отношениях с властями», — считает эксперт.

Среди победителей праймериз по одномандатным округам — Андрей Аникеев, президент Торгово-промышленной группы «Армада», кандидат от Оренбургской области. 12 подконтрольных ему компаний получили прибыль в 114 миллионов рублей за 2020 год на санитарно-технических работах, торговле и управлении недвижимостью. В Татарстане по Приволжскому одномандатному округу идет Илья Вольфсон — инженер-строитель и действующий депутат Госсовета республики. Его «СМУ-88», «СК СМУ88» и другие пять компаний показали прибыль в размере 108 миллионов рублей.

В Астраханской области первым по списку идет бизнесмен и депутат областной думы Ринат Аюпов. На транспортировке, складировании и торговле его «ВТС-Логистика», «ВТС-Терминал», «ВТС-Экспедирование» и другие компании заработали 92 миллиона рублей.

Скромнее прибыль оказалась у бизнесменов, победивших в праймериз по одномандатным округам в Московской (Сергей Колунов, 68 миллионов), Самарской (Андрей Трифонов, 58 миллионов) и Кемеровской областях (Дмитрий Исламов, 42 миллиона), в Пермском крае (Роман Водянов, 34 миллиона), Воронежской области (Сергей Чижов, 15 миллионов) и Республике Коми (Руслан Магомедов, 10 миллионов).

Виктория Лопатайте, Алексей Красовский