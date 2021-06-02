Скандалы: В секретные разработки вложились «мертвые души»

Тульские разработчики систем защиты самолетов от ракетных ударов включили в свои коллективы сотню фиктивных сотрудников, списав на них почти 300 млн руб.

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела о хищениях, совершенных группой военных конструкторов из Твери при создании секретных систем обеспечения деятельности воздушно-космических сил (ВКС) России. По версии следствия, разработчики систем защиты самолетов от ракетных ударов и космической связи включили в свои коллективы сотню «мертвых душ», списав на них почти 300 млн руб.

По версии главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, бригаду расхитителей еще в 2011 году ученый Сергей Ягольников. Возглавлявший тогда ЦНИИ ВКС (бывший 4-й ЦНИИ Минобороны) в Твери генерал-майор Ягольников, по данным следствия, создал при вверенном ему госучреждении АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РТиС). Сам военный в число учредителей не вошел, однако оставил за собой частичный контроль над фирмой, передав 19% ее акций сыну, а затем — внуку.

Сотрудниками РТиС стали в основном уволившиеся или вышедшие на пенсию конструкторы ЦНИИ; бывшие подчиненные Сергея Ягольникова в разное время и руководили фирмой. Сам же генерал стал передавать в РТиС контракты на опытно-конструкторские разработки, полученные его институтом в рамках гособоронзаказа.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, конструкторы-отставники, например, создавали систему связи и автоматизированного управления воздушно-космической обороной «Акация», модернизировали станции формирования активных радиопомех «Сирень», устанавливаемые на военные самолеты для защиты от поражения управляемыми ракетами. Военные пенсионеры из Твери участвовали в разработке мобильных радиолокационных станций для обнаружения «атакующих элементов высокоточного оружия» и «малозаметных низколетящих объектов типа «Стелс»», автоматизированных систем управления войсковыми соединениями и радиоэлектронной борьбы.

Проблемы начались в августе 2018 года, когда в РТиС в очередной раз сменился гендиректор. Возглавивший ее бывший начальник управления ЦНИИ ВКС Александр Храмичев, изучив отчетность фирмы за прошлые годы, предположил, что в ней долгое время были фиктивно трудоустроены десятки людей, являвшихся родственниками и знакомыми его предшественников. По его поручению лжепроектировщикам стали направляться письменные обращения с требованием отчитаться за полученные зарплаты или вернуть деньги в РТиС. «Ответчики», в свою очередь, пытались объяснить коммерсанту, что никаких договорных отношений с его фирмой не имели, но финансовый конфликт набирал обороты. В него вмешались сначала тверские правоохранители, а затем — и ГВСУ СКР.

Следователи установили, что РТиС действительно содержит в штате около сотни «мертвых душ» и все они регулярно получают на свои банковские карточки причитающиеся им зарплаты.

Как пояснил источник “Ъ”, стоимость выполнения опытно-конструкторских разработок, в отличие, например, от контрактов на строительство или поставку товаров, не оговаривается заранее, а рассчитывается по итоговым трудозатратам инженеров и конструкторов. Для увеличения задействованных в работе человеко-часов руководителям РТиС и понадобилась «мертвая сотня». Изначально предполагалось, что фиктивные проектировщики участвовали только в разработке «Сирени» и списали на нее 14 млн руб. Затем к обвинению добавился эпизод с хищением 110 млн руб. на проекте «Акация». В итоге следствие установило, что «мертвые души» были задействованы едва ли не во всех выполненных фирмой с 2011 года опытно-конструкторских разработках, а общий объем похищенного ее руководителями вырос до 285,532 млн руб. В число пострадавших от РТиС попали сотрудничавшие с ней в разное время Минобороны, ФСО России и еще около десяти предприятий российского ВПК.

Интересно, что сами фиктивно трудоустроенные похищенных миллионов даже не видели. Все они пояснили следствию, что были знакомы с руководителями РТиС и в разное время по их просьбам просто оформили на свое имя банковские карточки, которые сразу же отдали заказчикам. В итоге вся команда «мертвых душ» стала свидетелем по уголовному делу, а ее работодателей, соответственно, привлекли к ответственности за особо крупное групповое мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Первым обвиняемым по этому делу стал предполагаемый организатор группы 66-летний Сергей Ягольников. В СИЗО генерал провел ровно год, а затем благодаря стараниям адвоката Валерия Путина был освобожден с условием запрета определенных действий. По словам защитника Путина, господин Ягольников не признает вину.

Мой клиент действительно лоббировал интересы РТиС,— пояснил “Ъ” защитник.— При этом сам он не имел отношения к этой фирме, а просто пытался помочь своим бывшим сотрудникам».

В число обвиняемых попали также бывший начальник лаборатории ЦНИИ Роман Жуков и четыре институтских отставника, возглавлявших в разное время РТиС,— Андрей Талалаев, Владимир Голубенцев, Александр Богданов и Александр Храмичев. Последний — единственный из всей группы, кто находится сегодня под арестом. В СИЗО он попал после того, как свидетели из числа «мертвых душ» заявили, что тот оказывает на них давление с целью выработки «общей позиции» защиты. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами следствия, составившими 368 томов.

Сергей Машкин