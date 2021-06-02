Пилоты двух бизнес-джетов подрались в Пулково из-за места на парковке

Сегодня полицейским аэропорта Пулково пришлось разнимать драку экипажей бизнес-джетов. Пилоты не поделили место для парковки самолётов у терминала Пулково-2.

Из-за начавшегося в Петербургского экономического форума аэропорт Пулково работает с максимальной нагрузкой. Многие делегаты прибывают на личных самолётах, из-за чего в воздухе образуются очереди на посадку, а на земле не хватает парковочных мест. По сведениям Линейного отдела внутренних дел, в драке принимали участие экипажи самолётов Bombardier Global 6000 и LearJet 70. Кого и откуда они привезли в Петербург, не сообщается.

– Капитану самолёта LearJet 70 показалось, что у него больше прав на место, которое занял Global 6000, он выскочил из кабины и осыпал оппонента оскорблениями. Тот тоже покинул кабину и началась драка, к которой присоединились вторые пилоты, а затем и бортпроводники, – сообщили в ЛОВД аэропорта.

Диспетчеры Пулково рассказали, что конфликт между самолётами возник ещё в воздухе, при заходе на полосу 10L. Global находился на меньшей высоте, а значит, имел приоритет на посадку. Однако LearJet, предприняв опасный манёвр, обошёл конкурента и приземлился первым. Он проследовал в конец полосы и свернул на рулёжную дорожку 81. Но севший вслед за ним Global свернул раньше и, срезав путь, первым оказался у терминала. Здесь конфликт перешёл в рукопашную.

Полицейским понадобилось 12 минут, чтобы остановить схватку. Все участники столкновения получили лёгкие травмы, медицинская помощь им оказана на месте.

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