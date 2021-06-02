Мнение: Вера в свои силы

Однажды один ученый хотел проверить теорию.

Ему нужен был волонтер, который пойдет для этого в последнюю для него минуту. Наконец-то нашел его, это был осужденным мужчиной, которого должны были казнить на электрическом стуле.

Ученый предложил осужденному: он будет участвовать в научном эксперименте, состоящем из сокращения сердечного ритма до минимума, чтобы кровь капала до последней капли. Он объяснил, что у него есть лишь минимальная вероятность выживания, но его смерть точно пройдёт без страданий и боли.

Осужденный согласился, потому что умереть было так предпочтительнее, чем умереть на электрическом стуле. Положили его на носилки и завязали тело так, чтобы он не мог двигаться. Затем они сделали небольшой разрез на его запястье и положили ему под руку маленький алюминиевый сосуд.

Срез был плоский, только первые слои кожи, но ему достаточно было поверить, что его вены были разрезаны.

Под носилки положили сосуд с небольшим клапаном, регулирующим проход жидкости в виде капель, попавших в сосуд.

Осужденный мог слышать капельницу и считать каждую каплю того, что считал своей кровью.

Ученый, пока испытуемый не видит, закрыл клапан, чтобы капля упала, с намерением заставить поверить, что у него закончилась кровь.

За несколько минут его лицо потеряло цвет, а сердцебиение ускорилось. Когда отчаяние достигло пика, ученый закрыл клапан полностью и у осужденного в скором времени остановилось сердце, он умер.

Ученый смог доказать, что все, что мы воспринимаем, будь то положительное или отрицательное, влияет на нас, на весь наш психологический и органический аппарат.

Когда людям говорят, что у них смертельный вирус, люди умирают от чистого страха перед ним.

После, впитывая информацию через СМИ, день и ночь вы полны страха за свою жизнь, и иммунитет ослабляется с этим страхом.

Сегодня известно, что опасность смерти от вируса на самом деле очень невелика, если не бояться – а ваш ум делает остальное. Осложнения могут быть только если иммунитет очень слаб.

Ни один вирус не имеет силы, если здоровье хорошее, а у вас есть вера.

Может быть, это та же причина, по которой многие дети выживают в очень серьезных ситуациях, потому что их умы не полны страха.

Так что будьте осторожны с тем, чем питаете свой дух и на что вкладываете свои убеждения и веру.

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