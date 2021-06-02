Россиян предупредили о возможном росте цен на яйца

Минпромторг попросил продавцов повысить закупочные цены на яйца. Замглавы ведомства Виктор Евтухов объяснил, что это поможет предотвратить дефицит этого продукта.

Он добавил, что в противном случае может сократиться поголовье курицы. Также чиновник напомнил, что недавно цена на яйца сильно упала, оказавшись

ниже себестоимости их производства.

Это плохо сказалось на агропромышленном комплексе. Ряд производителей заявил, что им невыгодно

заниматься данным продуктом.

Напомним, ранее производители куриных

яиц обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему. Они объяснили, что цены на продукт резко снизились в связи с сезонным сокращением спроса

после Пасхи и роста издержек.

Как писали “Дни.ру”, недавно премьер-министр Михаил

Мишустин рассказал, почему растут цены на продукты. Он обвинил производителей и торговые сети в огромной жадности и пообещал “обуздать их аппетиты”. Глава российского правительства добавил, что у властей достаточно инструментов. Также ранее стало известно, что цены в России остановят рост в августе-сентябре этого года.