Тихановская: Режим Лукашенко стал токсичным даже для России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии накануне поговорила по видеосвязи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Политики обсудили новость о попытке суицида участника минских протестов Степана Латыпова. Молодой человек намеревался покончить с собой прямо в зале суда.

Светлана Тихановская назвала оппозиционера “новой жертвой режима” президента республики Александра Лукашенко. Белорусский политик призвала австрийского коллегу поддержать четвертый пакет санкций и рассмотреть пятый. “У нас больше нет времени ждать”, – подчеркнула она.

Тихановская также поблагодарила Курца за то, что он поднял тему политического кризиса в Белоруссии на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, режим Лукашенко “стал токсичным даже для Москвы”. Политик отметила, что глава республики навсегда потерял поддержку народа и мирового сообщества.

Ранее Светлана Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии. Оппозиционер заявила, что страна превратилась “черное пятно” на карте мира из-за агрессивных действий Лукашенко. Она добавила, что режим находится на грани тотальной изоляции.

Напомним, выборы президента республики состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а Светлана Тихановская – всего 10%. Сразу после оглашения результатов в Минске и других белорусских городах начались акции протеста.