 

Тихановская: Режим Лукашенко стал токсичным даже для России

02.06.2021, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший кандидат в президенты Белоруссии накануне поговорила по видеосвязи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Политики обсудили новость о попытке суицида участника минских протестов Степана Латыпова. Молодой человек намеревался покончить с собой прямо в зале суда.

Светлана Тихановская назвала оппозиционера “новой жертвой режима” президента республики Александра Лукашенко. Белорусский политик призвала австрийского коллегу поддержать четвертый пакет санкций и рассмотреть пятый. “У нас больше нет времени ждать”, – подчеркнула она.

Тихановская также поблагодарила Курца за то, что он поднял тему политического кризиса в Белоруссии на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, режим Лукашенко “стал токсичным даже для Москвы”. Политик отметила, что глава республики навсегда потерял поддержку народа и мирового сообщества.

Ранее Светлана Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии. Оппозиционер заявила, что страна превратилась “черное пятно” на карте мира из-за агрессивных действий Лукашенко. Она добавила, что режим находится на грани тотальной изоляции.

Напомним, выборы президента республики состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а Светлана Тихановская – всего 10%. Сразу после оглашения результатов в Минске и других белорусских городах начались акции протеста.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу

16.09 / Лукашенко незаконно удерживает власть десятилетиями – эксперт

25.02 / Хейли Болдуин о совместной жизни с Джастином Бибером: “У нас все общее – от крема для глаз до расчески”

06.05 / Новую станцию Аминьевская МЦД-4 откроют в 2021 году

21.10 / Политолог назвал главную слабость ультиматума Тихановской: Лукашенко его не выполнит

21.09 / Инструктор по йоге рассказала, можно ли похудеть, пройдя за раз 10 километров

29.09 / Ксения Бородина рассказала, как провела первую брачную ночь с Курбаном Омаровым

13.05 / Мнение: Допрос казанского стрелка.

18.12 / Мнение: Slavic Live Matter!

17.11 / От Руси к империи: Преобразования Петра I

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика