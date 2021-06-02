В ПАО «ОДК-Сатурн» вручены сертификаты специалистам перспективного кадрового резерва

02.06.2021, 9:58, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

В ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) подвели итоги двухгодичного обучения перспективного кадрового резерва.

Вручение сертификатов специалистам, претендующим на замещение ключевых должностей, состоялось в выставочном зале (музее) предприятия.

– Реализация стратегии, решение тех задач, которые стоят перед предприятием, невозможно без качественной подготовки управленческих кадров. И программе развития резерва – отбору, оценке и подготовке резервистов, мы уделяем особое внимание, – сказала директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова. – Желаю использовать полученные знания в повседневной деятельности, накапливать их и совершенствовать – реализовывать проекты, быть наставниками, преподавать в учебном центре – это все элементы руководства.

C ноября 2019 года по май 2021 года обучение в «Школе резерва» на базе Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» прошли 29 резервистов «Топ-45». Образовательная программа состояла из пятнадцати тем общей длительностью более 220 часов: «Управление коммуникациями», «Основы менеджмента. Основные управленческие функции», «Анализ проблем и принятия решений», «Управление исполнителем», «Управление трудовыми отношениями», «Нематериальная мотивация», «Основы теории ограничений», «Управленческая команда», «Основы лидерства», «Системное мышление в подборе персонала», «Управление проектами», «Ведение переговоров», «Управление стрессом», «Развитие персонала» и «Управление изменениями».

«Школа резерва» – один из этапов реализации индивидуальных планов развития работников предприятия, включенных в кадровый резерв. Всего в кадровом резерве ПАО «ОДК-Сатурн» состоит порядка 400 человек. Из этого числа, для замещения ключевых должностей, выделен перспективный кадровый резерв – «Топ-45». Индивидуальные планы резервистов нацелены на приобретение профессиональных, управленческих и личных компетенций через обучение, реализацию проектов и решение практических задач. Специалисты группы «Топ-45», успешно прошедшие все этапы подготовки, становятся первоочередными претендентами на замещение соответствующих управленческих вакансий предприятия.

Состав и численность группы «Топ-45» утверждается, исходя из планов деятельности и стратегии развития ПАО «ОДК-Сатурн». В числе критериев отбора кандидатов – возраст до 45 лет, соответствие уровня базового образования квалификационным требованиям по планируемой к замещению должности, опыт работы в сфере профессиональной деятельности не менее 1 года. Важны также профессиональные достижения и высокая результативность работы кандидата за предыдущий год. Впервые группа «Топ-45» была сформирована в ПАО «ОДК-Сатурн» в 2016 году.