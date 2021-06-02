 

Дима Билан, Алсу, Елка и другие участники концерта для подопечных фонда “Подари жизнь”

02.06.2021, 9:50, Разное
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В гости к детям по случаю праздника – Дня защиты детей – 1 июня приехали Дима Билан, Алсу, Александр Ревва, Елка, Мари Краймбрери, группа Burito, попечитель фонда Риналь Мухаметов и другие. Ведущим концерта стал амбассадор фонда “Подари жизнь” Валдис Пельш. Концерт прошел прямо во дворе клиники, музыканты выступили для маленьких пациентов, исполнив свои лучшие песни, а после раздали автографы.

Многие из выступивших артистов – настоящие друзья фонда, которые регулярно приезжают к детям порадовать своим творчеством, поддержать, вдохновить и просто подарить хорошее настроение.

Дима Билан

Центр им. Д. Рогачева – одно из многих медицинских учреждений, где проходят лечение подопечные фонда “Подари жизнь”. Среди основных задач организации, помимо сбора пожертвований для оплаты лечения и медикаментов, – создание такой атмосферы, при которой ребенок, проходящий тяжелое лечение, не забывал о детстве, не чувствовал себя одиноким. Поэтому фонд регулярно проводит акции и мероприятия для того, чтобы каждая семья в больнице ощущала поддержку и заботу.

Риналь Мухаметов с подопечным фонда

Елка

Алсу

Валдис ПельшАлександр РевваЕлкаМари КраймбрериАнастасия Спиридонова с подопечным фонда



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