Дима Билан, Алсу, Елка и другие участники концерта для подопечных фонда “Подари жизнь”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В гости к детям по случаю праздника – Дня защиты детей – 1 июня приехали Дима Билан, Алсу, Александр Ревва, Елка, Мари Краймбрери, группа Burito, попечитель фонда Риналь Мухаметов и другие. Ведущим концерта стал амбассадор фонда “Подари жизнь” Валдис Пельш. Концерт прошел прямо во дворе клиники, музыканты выступили для маленьких пациентов, исполнив свои лучшие песни, а после раздали автографы.
Многие из выступивших артистов – настоящие друзья фонда, которые регулярно приезжают к детям порадовать своим творчеством, поддержать, вдохновить и просто подарить хорошее настроение.
Дима Билан
Центр им. Д. Рогачева – одно из многих медицинских учреждений, где проходят лечение подопечные фонда “Подари жизнь”. Среди основных задач организации, помимо сбора пожертвований для оплаты лечения и медикаментов, – создание такой атмосферы, при которой ребенок, проходящий тяжелое лечение, не забывал о детстве, не чувствовал себя одиноким. Поэтому фонд регулярно проводит акции и мероприятия для того, чтобы каждая семья в больнице ощущала поддержку и заботу.
Риналь Мухаметов с подопечным фонда
Елка
Алсу
Валдис ПельшАлександр РевваЕлкаМари КраймбрериАнастасия Спиридонова с подопечным фонда
Смотреть комментарии → Комментариев нет