 

Глава Пентагона отреагировал на «критику» РФ и Китая

02.06.2021, 9:44, Новости дня
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика в адрес американских военных со стороны РФ и Китая.

«То, на чем я сосредоточен, так это на защите нашей нации и на том, чтобы мы имели все необходимое для достижения успеха», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN слова генерала.

Он также ответил на заявления некоторых американских политиков, которые выступают против расширения инклюзивности в армии. По словам Остина, американские военнослужащие «никогда не станут «мягкими», хотя Москва и Пекин «хотят извлечь выгоду из подобных разговоров».

Телеканал отмечает, что министр обороны выступил с таким заявлением на фоне попыток президента Джо Байдена не только проводить традиционную внешнюю политику, но и усилить гендерное и расовое разнообразие среди военных ради укрепления американских Вооруженных сил.

Речь идет о рекламной кампании по привлечению внимания «поколения Z» к армии. В ней, в частности, рассказываются истории из жизни пяти солдат с некоторыми «личными моментами».

В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому трансгендер не могут служить в американской армии.

Напомним, предыдущая администрация, возглавлявшаяся Бараком Обамой, разрешила открытым геям служить в войсках (до этого они могли служить, если не афишировали свою ориентацию). Также открытый гомосексуалист был назначен военным министром США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США воспитывают миллионы новых гомосексуалистов.



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