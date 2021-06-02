Первая любовь и “Первые впечатления”. Какой была первая любовь Джейн Остин, которой посвящен культовый роман

Остроумная, прелестная и талантливая писательница начала 19-го века не получила признания при жизни. Она родилась и жила в то время, когда женщинам было не принято заниматься каким-либо искусством. Единственное, что было важно – удачно выйти замуж и получить материальное благополучие в будущем. Поэтому Джейн стеснялась подписывать романы своим именем. Единственное, что она могла позволить себе для обозначения авторства своего первого романа, это надпись By a Lady (“Написано дамой”).

Вряд ли она могла предположить, что спустя почти два века, в 2003 году, ее роман “Гордость и предубеждение” займет второе место в списке 200 самых любимых и читаемых книг Британии.

Жизнь Джейн

Она родилась в графстве Хэмпшир в семье приходского священника 16 декабря 1775 года. Остин была предпоследней из восьми детей. Кроме нее, в семье воспитывались 6 братьев и одна сестра.

Жили они скромно: слуг не имели, поэтому все домашние работы выполняли сами. Очень много читали, особенно вечерами, собравшись у камина. Взаимопомощь, сострадание, стойкость, которым научили детей родители, помогли всем членам семьи в будущем. У каждого ребенка была непростая жизнь, но они всегда были готовы протянуть друг другу руку помощи.

Загадка личной жизни самой Джейн так и осталась неразгаданной. Старшая сестра Кассандра сожгла все написанные Остин письма, где можно было найти хоть маленький намек на личные переживания.

Самое поразительное в биографии писательницы то, что она не имела систематического образования, никогда не была за границей, даже не покидала пределы графства, в котором проживала. Очевидно, природный талант и наблюдательность девушки были настолько сильны, что описанные ею нравы, взаимоотношения и будни провинциальной жизни до сих пор интересны читателям разных поколений.

“Первые впечатления”

Всем хорошо известно, что холостой мужчина, обладающий приличным состоянием, конечно же, нуждается в жене.

С этих слов начинается роман “Гордость и предубеждение”, написанный Джейн в 21 год. К слову, писала девушка на небольших листочках, предназначенных для писем, сидя за небольшим столом и каждый раз пряча их, когда кто-нибудь заходил в комнату. Разве могли отнестись всерьез к литературному творчеству молодой и необразованной провинциалки?

Однако отец, горячо любивший свою младшую дочь, решился отнести ее рукопись к издателю и был готов взять на себя все последующие расходы. Вот только издатель, узнав возраст писательницы, сразу отверг роман, даже не взглянув на него. Ох уж эти провинциальные барышни, которым нечем заняться в ожидании будущего мужа!

Так, “Первые впечатления” (изначальное название романа) пролежали в ящике стола долгих 15 лет, пока Джейн Остин не стала знаменитой, выпустив книгу “Разум и чувства”, и не переработала его в “Гордость и предубеждение”.

Что же случилось за эти 15 лет? А случилась жизнь… которая оказалась далека от счастливого happy end`а ее литературных героев.

Встреча на балу

Увидев его однажды, она навсегда отдала ему свое сердце…

Едва Джейн исполнилось 18, девушка все чаще стала посещать балы, чем очень радовала свою мать. Женщина считала, что если не на этом, то во время следующего бала ее дочь, несомненно, получит предложение руки и сердца, которое приведет к выгодному замужеству. Но все сложилось иначе.

Удивительно, но одна встреча перевернула жизнь Джейн с ног на голову. На балу она встретила его: красивого потомка ирландского семейства, племянника своего соседа – Тома Лефроя. Юноша был студентом и приехал из Лондона, где изучал юриспруденцию. Его учебу оплачивал дядя, поэтому во время визита к щедрому родственнику он с большим удовольствием посетил бал, где впервые встретился с Остин.

Увы, роман Тома и Джейн был кратковременным. Родственники юноши воспротивились отношениям с бесприданницей. Вскоре Лефрой уехал обратно в Лондон, а влюбленная Остин, забравшись по вечерам в кровать, стала читать сестре собственную рукопись “Первые впечатления”. После того бала весь мир стал крутиться вокруг одного Тома, и ждала она только его.

А что Лефрой? Тот вечер и роман с соседской девушкой для ветреного студента ничего не значили. Окончив учебу в Лондоне, он вернулся в Ирландию, где начал карьеру адвоката. Вскоре парень женился на богатой сестре своего друга.

Со временем влюбленная Джейн поняла, что Том не вернется. Ведь за месяцы разлуки от него не пришло ни одного письма. Когда до девушки дошла весть о свадьбе Лефроя, она почувствовала, как душа от невыносимой боли и предательства готова вырваться наружу. С того момента она решила полностью посвятить себя творчеству.

Спустя несколько лет в сердце девушки вновь постучалась любовь. Джейн влюбилась в священника и, находясь в ожидании предложения руки, она вдруг получила весть о его внезапной смерти.

Шанс на счастье

Невероятная история случилась с писательницей, когда ей исполнилось 27 лет. Харрис Бигг был единственным сыном и наследником владельца Мэнидауна. Юноша, который был младше Джейн на 6 лет, отважился попросить ее руки. На удивление, отец не воспротивился этому решению, а наоборот, поддержал сына, так как относился к Джейн, как к родной дочери.

А удивительна эта история тем, что некоторым образом переплетается с судьбой героини романа “Гордость и предубеждение”. Предложение она получила от респектабельного и богатого молодого человека, чье имение было таким же прекрасным, как у мистера Дарси. Став хозяйкой Мэнидауна, Остин могла бы вернуться в родные места, жить под защитой супруга и решить все существовавшие на тот момент материальные проблемы. Джейн сказала “Да”, но уже на следующий день поняла, что Харрис Бигг не герой ее романа. Утром она ему отказала и поспешно покинула его имение.

Не смогла без любви, увы, не смогла…

Так о чем этот роман?

Джейн нашла в себе силы объясниться с Харрисом. Хотя после этого разговора проплакала всю ночь. Девушка понимала, что отказалась от женского счастья, семьи и беззаботного будущего ради иллюзий и жизни прошлым.

Она не смогла выбросить из головы Тома Лефроя. Прошло семь лет, а он до сих пор оставался в ее сердце. Женщина, подарившая миру столько красивых историй о любви, в итоге прожила жизнь одна и постигла горечь безответных чувств.

Так о чем же, “Гордость и предубеждение”? Прежде всего, роман о том, что в его финале все произошло не так, как сложилось бы в реальной жизни. В мире, где жила Джейн, Бингли непременно бы женился на Джорджии – сестре мистера Дарси. А вот сам Фицуильям предложил руку и сердце богатой и с хорошей родословной кузине Бингли, той самой, что безуспешно пыталась в романе привлечь его внимание.

А как же Элизабет? Она, конечно же, приняла предложение от мистера Коллинза. Пусть он не самый умный и малоприятный человек, но зато он бы смог обеспечить ей стабильность и финансовую уверенность в будущем. Иначе ее ждала бы судьба старой девы, которая, увы, настигла саму Джейн.

И даже спустя 200 лет мы продолжаем читать этот роман. Делаем это с удовольствием и легкой улыбкой на лице, особенно в моментах, когда миссис Беннет в очередной раз пытается устроить жизнь своих дочерей, имея страстное желание выдать их удачно замуж.