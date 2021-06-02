Мнение: ЖЖ недавно падал

Похоже, только что случился какой-то глобальный сбой в ЖЖ, причем – по всему миру. Отмечаю по тому, что он перестал открываться не только у меня, но и у большинства френдов, да и потом комментов к свежим постам вдруг упал до нуля (!). Что это было, Бэрримор?! И почему ЖЖ висел ВЕСЬ, не открывался даже корневой livejournal.com – но нигде никаких ни объяснений, ни уведомлений? ЖЖ снова вступил в полосу “турбулентности”, как в начале “десятых” – когда он него как раз и сбежала основная аудитория на только появившийся Фейсбук?