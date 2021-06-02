 

Мнение: ЖЖ недавно падал

02.06.2021, 9:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Похоже, только что случился какой-то глобальный сбой в ЖЖ, причем – по всему миру. Отмечаю по тому, что он перестал открываться не только у меня, но и у большинства френдов, да и потом комментов к свежим постам вдруг упал до нуля (!). Что это было, Бэрримор?! И почему ЖЖ висел ВЕСЬ, не открывался даже корневой livejournal.com – но нигде никаких ни объяснений, ни уведомлений? ЖЖ снова вступил в полосу “турбулентности”, как в начале “десятых” – когда он него как раз и сбежала основная аудитория на только появившийся Фейсбук?

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Семь тысяч человек обследовались в павильонах “Здоровая Москва” за три дня

22.03 / На трансляцию с МКС попали два светящихся НЛО

11.08 / Виселицы в центре Бейрута

15.12 / Чарльзу Линдбергу перелететь океан помогли Ангелы?

07.10 / Мнение: США напрягают Алжир

31.07 / Ремонт автомобилей в России может подорожать в разы

18.05 / Мнение: Про недвижимость чиновников в странах, входивших в СССР

03.03 / Скандалы: «Евраз» может разгневить Будду

04.08 / Объявлено о втором взрыве в Бейруте

28.01 / Эксперт объяснил, что мешает формированию иммунитета после вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика