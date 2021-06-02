Ученые заявили о трехкратном увеличении случаев стимуляции родов без медицинских показаний



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Эта процедура проводится несколькими способами, в том числе с помощью баллонного катетера, когда в шейку матки помещается маленькая трубка, и прикрепленный к ее концу баллон заполняется жидкостью, оказывая механическое давление, и с внутривенным введением окситоцина. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить стимуляцию в том случае, если беременность длится больше 41 недели и повышается риск мертворождения. Также индукция показана при наличии у будущей матери некоторых заболеваний, в том числе диабета и гипертонии.В 2018 году ВОЗ заявила о том, что последние 20 лет врачи злоупотребляют подобными вмешательствами.

«Возрастающая медикализация нормально протекающих родов подрывает собственные способности женщин рожать детей и негативно сказывается на их опыте родов», — предупредили эксперты.

Ученые из Университета Сиднея решили изучить влияние индукции на процесс родовой деятельности и долгосрочные последствия для детского здоровья. В своем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open, они проанализировали данные почти 475 тысяч рождений в Новом Южном Уэльсе в период с 2001 по 2016 год. В этой когорте у 15% женщин стимуляция была проведена без медицинских показаний на 37 и 39 неделях. Авторы исследования выяснили также, что за 16 лет количество случаев применения индукции выросло в три раза.

«Эти последние пару недель пребывания в матке важны для развития мозга и других органов, в том числе легких, а также для способности контролировать уровень сахара в крови и температуру тела», — предупредили ученые.

Результаты исследования наглядно продемонстрировали повышенный риск различных осложнений после стимуляции по сравнению со спонтанными родами. Так, среди первородящих женщин после индукции кесарево сечение потребовалось 29,3%, в то время как в группе рожениц без стимуляции — всего 13,8%. Были выявлены различия и по другим показателям: необходимость эпидуральной анестезии (71% против 41,3%), применение инструментов (28,% против 23,9%), послеродовое кровотечение (2,4% против 1,5%).

Ученые обнаружили только один положительный эффект индукции: у женщин, которым проводилась стимуляция, было меньше тяжелых разрывов промежности: 4,2% против 4,9%.

«После индукции родов у младенцев было больше травм во время родов, и они с большей вероятностью нуждались в реанимации. Вероятно, это отчасти связано с хирургическим вмешательством. Кроме того, дети, рожденные после стимуляции, чаще попадали в больницу с респираторными заболеваниями в любом возрасте вплоть до 16 лет — написали ученые. Они призвали врачей адекватно оценивать необходимость дополнительного вмешательства и не проводить его без медицинских показаний.