Собянин открыл первую из 12 новых мазутных ТЭС для зарядки электробусов

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии первой из двенадцати новых теплоэлектростанций, которые будут работать специально для зарядки столичных электробусов.

Как сообщается на сайте Собянина, строительство оставшихся 11 станций завершится к концу 2023 года.

Москва первой из российских регионов начала переходить на экологически чистый вид транспорта – автобусы с электрическим приводом. Сейчас в городе есть около 6 сотен таких машин марок ЛиАЗ и КАМАЗ.

Для бесперебойного функционирования маршрутов весь этот автопарк требует регулярной подзарядки, в связи с чем власти приняли решение за несколько лет обеспечить все ключевые районы новыми электростанциями, которые будут работать специально для обеспечения энергией городского транспорта, включая также энергоподдержку метрополитена.

– Транспорт будущего задумывался не только, как экологичный и безопасный, но и как экономически эффективный. Именно поэтому в 2019 году мы выбрали на конкурсной основе варианта строительства двенадцати тепловых электростанций по двум проектам – оба мазутные, наиболее доступные с финансовой точки зрения и наиболее энергоэффективные, – пояснил мэр.

Из 12 станций 4 будут способны при необходимости работать на альтернативных видах топлива. Ввод в эксплуатацию распланирован следующим образом: до конца года в Москве заработают ещё три станции, в 2022 году откроются ещё четыре, а в 2023 году завершится строительство оставшихся трёх объектов. Электробусы после этого смогут перейти на круглосуточный режим работы с постоянным “дневным” графиком.

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