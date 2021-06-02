Врач Гинзбург рассказал о противоопухолевых свойствах редиса

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02.06.2021, 9:29, Разное
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург пояснил россиянам о противоопухолевых свойствах редиса. Он объяснил, как нужно правильно есть продукт, чтобы из него извлекалась польза для организма.
Редис представляет собой хрустящий корнеплод, имеющий островатый вкус. В нем содержится множество полезных микроэлементов и витаминов. Оказывается, продукт имеет противовоспалительное и противораковое действие. Это не значит, что редис поможет спастись при запущенной онкологии но существует надежда, что опухоль не будет расти сильно быстро. К тому же исследователи доказали, что регулярное употребление продукта замедляет процесс старения.

Редис необходимо употреблять с большой осторожностью тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. Не рекомендуется есть его натощак, к тому же лучше, чтобы всегда присутствовала какая-либо смягчающая добавка. Из-за того, что редис содержит горечь, может обостриться язва или же гастрит. В то же время людям с пониженной кислотностью продукт, употребленный натощак, поможет улучшить пищеварительный процесс.

При выборе редиса нужно обращать внимание на его плотность и наполненность. Мякоть в разрезе качественного продукта должна быть сочная.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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