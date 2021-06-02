Луценко обвинил экс-посла США Йованович в крышевании фонда, отмывающего деньги Януковича

Такое заявление Луценко сделал в эфире “Прямого”, однако телеканал удалил запись с экс-генпрокурором. Часть того эфира цитируют издания “Страна” и Сomments.ua. Также фрагмент удаленного выпуска опубликовал Telegram-канал “Телекошмар”.

“Мы успешным путем вместе с командой вернули Украины $1,5 млрд [денег Януковича]. Из них треть – полмиллиарда – пошло на украинскую армию… Фирмы, связанные с этими $1,5 млрд, вывели еще $8 млрд на территорию США. Хедж-фонд Franklin Templeton принял $8 млрд от мафии Януковича под 8% годовых”, – заявил Луценко.

После обращения к представителю ФБР в американском посольстве и тогдашнему послу Йованович с просьбой наложить арест на эти средства от Луценко потребовали деталей дела. Экс-генпрокурор уверяет, что все документы предоставил, а тогдашний посол якобы солгала, что он этого не сделал.

“Она солгала под присягой, когда сказала, что я их не предоставил. У меня есть документы с подписями, печатями, со всем тем, что мы предоставили им развернутую информацию. После этого меня заблокировали от любых контактов с любыми представителями американской стороны – центральный ФБР, центральный минюст, любые”, – заявил Луценко.

Говоря о Йованович, Луценко также предположил, что она не любила его, потому что имела “женские обиды”.

Контекст:

Йованович покинула должность посла США в Киеве в мае 2019 года. В Госдепартаменте США сообщали, что это произошло в рамках плановой ротации. Однако после публикации стенограммы разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно, что американский президент критиковал посла. В частности, Трамп сказал, что “от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие”.

По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына нынешнего президента США Джо Байдена, который был главным конкурентом Трампа на выборах.

В октябре 2019 года в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.

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