 

Тихановскую пригласили выступить в Сенате США

02.06.2021, 9:30, Новости дня
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Отмечается, что встреча сенаторов и Тихановской прошла в аэропорту Вильнюса (Литва).

“Сенаторы пригласили Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне. Также они обсудили возможное участие Тихановской в саммите “Большой семерки”. Тихановская отметила важность встречи [президента США Джо] Байдена с [президентом РФ Владимиром] Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече”, – говорится в сообщении.

Тихановская обсудила с сенаторами атаки на белорусские независимые медиа – Hrodna.life, TUT.BY, “Белсат”, а также предложила поддержать службу “Радыё Свабода” и запустить белорусскую редакцию “Голоса Америки”.

“Время заявлений прошло и настало время решительных действий, поэтому США готовы к секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима”, – сказал сенатор Портман, его цитирует офис Тихановской.

Контекст:

Сенатор Шахин анонсировала рабочее турне двухпартийной делегации Конгресса США под ее председательством в Украину, Литву и Грузию, чтобы “подтвердить приверженность США стратегическим партнерам”, говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине 28 мая.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа по 31 декабря прошлого года в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

По состоянию на 28 мая 2021 года в Беларуси политическими заключенными признаны 450 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попали под уголовное преследование после президентских выборов.

Украина, как и ряд других стран, не признала Лукашенко легитимным главой республики, а также осудила насилие против участников протестов в республике. В ноябре Украина присоединилась к санкциям ЕС против властей Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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