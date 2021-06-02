Стало известно, в каком районе Киева французский певец OrelSan снимает клип

Продюсер и соучредитель продакшен-компании “23/32 Films”.Александр Чернявский рассказал, что съемки проходят на Троещине. В клипе будет задействовано несколько локаций. Вместе с OrelSan в клипе снимется также французский рэпер Nihno.

На Telegram-канале Troeshka опубликовали видео со съемок клипа.

“Сейчас на Градинской, 5. Съемки видеоклипа”, – говорится в посте.

Контекст:

OrelSan родился во Франции в 1982 году. Его первый коммерческий сингл вышел в 2008 году. В дискографии исполнителя три студийных альбома.

Клип на трек Basique он также снял в Киеве в 2017 году на Подольско-Воскресенском мосту.

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