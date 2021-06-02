Стало известно, в каком районе Киева французский певец OrelSan снимает клип
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Продюсер и соучредитель продакшен-компании “23/32 Films”.Александр Чернявский рассказал, что съемки проходят на Троещине. В клипе будет задействовано несколько локаций. Вместе с OrelSan в клипе снимется также французский рэпер Nihno.
На Telegram-канале Troeshka опубликовали видео со съемок клипа.
“Сейчас на Градинской, 5. Съемки видеоклипа”, – говорится в посте.
Контекст:
OrelSan родился во Франции в 1982 году. Его первый коммерческий сингл вышел в 2008 году. В дискографии исполнителя три студийных альбома.
Клип на трек Basique он также снял в Киеве в 2017 году на Подольско-Воскресенском мосту.
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