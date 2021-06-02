 

Стало известно, в каком районе Киева французский певец OrelSan снимает клип

02.06.2021, 9:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Продюсер и соучредитель продакшен-компании “23/32 Films”.Александр Чернявский рассказал, что съемки проходят на Троещине. В клипе будет задействовано несколько локаций. Вместе с OrelSan в клипе снимется также французский рэпер Nihno.

На Telegram-канале Troeshka опубликовали видео со съемок клипа.

“Сейчас на Градинской, 5. Съемки видеоклипа”, – говорится в посте.

Контекст:

OrelSan родился во Франции в 1982 году. Его первый коммерческий сингл вышел в 2008 году. В дискографии исполнителя три студийных альбома.

Клип на трек Basique он также снял в Киеве в 2017 году на Подольско-Воскресенском мосту.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Новый браузер Mighty представлен как сверхбыстрый

01.01 / В РФ представлен новый 24-дюймовый игровой монитор с разрешением Full HD

30.12 / Байден испугался затягивания вакцинации американцев от COVID-19 на годы

09.02 / Политика: Оппозиция ушла от протеста к карнавалу

19.08 / Экс-министр обороны Польши – с Лукашенко у руля конфликт в Белоруссии будет только нарастать

29.12 / Байден пожаловался на препятствия Пентагона в передаче власти

03.01 / Антивирус Dr.Web установят на смартфоны Huawei и Honor

28.08 / Из списка избирателей в Украине следует исключить сотрудничающих с Россией – Баканов

09.07 / Мнучин выступил за новый раунд прямых выплат населению в связи с пандемией

14.03 / «Росатом» будет использовать специальную ловушку для дронов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика