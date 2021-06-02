 

США в ближайшие недели решат, как распределят между другими странами 80 млн доз вакцины от коронавируса – Блинкен

02.06.2021, 9:30, Новости дня
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“Я думаю, вы слышали, как президент [США Джо] Байден несколько недель назад объявил, что мы хотим предоставить около 80 млн доз вакцины, к которым у нас есть доступ, с настоящего момента до конца июня. И где-то в течение следующей недели или двух недель мы объявим процесс, посредством которого мы будем распространять эти вакцины, каковы критерии, как мы будем это делать”, – сказал он.

По словам Блинкена, США “сосредоточатся на справедливом распределении вакцин”, в частности, правительство страны будет сотрудничать с глобальным механизмом COVAX.

“Мы будем распространять вакцины без политических требований тех, кто их получает”, – добавил он.

Контекст:

17 мая Байден заявлял, что к концу июня 2021 года Соединенные Штаты отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса.

Для применения в США сейчас разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%). Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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