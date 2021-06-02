Мнение: Лучше чем ГУЛАГ

Лучше чем ГУЛАГ

Практика использования труда заключенных на строительстве особо сложных объектов вернулась в Россию

Так как в стране остро не хватает рабочих рук из-за отсутствия мигрантов, не вернувшихся в страну после пандемии коронавируса, то на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут направлены заключенные, сообщает newsru.com.

Первая партия российских зеков отправится работать на БАМ уже в июне этого года.

Компания «ТС Строй» планирует привлечь к работам на объектах Восточного полигона более 400 человек, отбывающих наказание, еще один подрядчик — «Промстрой» — привлечет около 100 заключенных. Всего речь идет о трудоустройстве около 600 человек.

Как сообщает «Коммерсант», заключенных будут устраивать на позиции, не требующие высокой квалификации, им предложат работать разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками.

Подобный опыт у российского государства был еще в 1930-х годах. В 1932 году приказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД. К моменту ликвидации БАМлага и его переформатирования в 1938 году в Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке силами заключенных был построен участок БАМ — Тында длиной 190 км, соединяющие БАМ с Транссибом линии Известковая — Ургал и Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре. С 1932 по 1953 год с перерывом и разбором уложенных во время войны временных путей были построены участки Комсомольск — Совгавань, Тайшет — Братск, Братск — Усть-Кут.

Директор ФСИН Александр Калашников утверждает, что нынешнее использование труда заключенных не будет ГУЛАГом, «это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату».

В Госдуме РФ напомнили, что использование заключенных на тех работах, на которых привлекались трудовые мигранты, не поможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов, так как из почти полумиллиона российских заключенных только около 188 тысяч имеют право на принудительные работы.

http://amur.net/news/raznoe/region/s-iyunya-2021-goda-zaklyuchennyih-budut-otpravlyat-na-rabotyi-na-bam – цинк

Смешно, что кто-то всерьез полагал, что труд зеков чего-то там всерьез может решить. В СССР, даже на пике существования системы ГУЛАГа и использования труда заключенных в строительстве, их труд составлял лишь незначительный процент в объеме экономики СССР.

Например, в 1931-м году (когда большинство задействованных на трудовых работах ээков валила лес и строила Беломорканал), за год до создания БАМлага труд заключенных принес стране 300 млн. рублей. При этом всего доходная часть бюлжета СССР составляла почти 32 млрд. рублей. Подробнее на тему, чем занимались заключенные в СССР при Сталине и сколько они приносили пользы стране, можно почитать в документе вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5738468.html

В целом же, с поправкой на обещаемые "лучшие условия", все новое, это хорошо забытое старое. Участвуя в строительстве инфраструктурных объектов, у зэков есть возможность искупить вину перед обществом не только просиживая штаны на зоне. Насчет реальных, а не декларативных условий, как говорится, будем посмотреть.

Стоит также отметить, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения числа заключенных в России. К 2020-му году этот показатель опустился ниже 500 000 заключенных . ФСИН планирует к 2030-му году довести этот показатель до 300 000, то есть добиться радикального снижения среднего ежегодного числа сидящих. Так что больших трудовых армий заключенных в любом случае не предвидится.

Так что будет повод выпустить еще одно продолжение для серии постов "ГУЛАГ наяву", чтобы сравнить кол-во сидящих в бывших республиках СССР с количеством сидящих в 1937-м году. Стоит напомнить, что например в 2009 году отмечалось, что в бывших республиках СССР, включая Россию (где тогда сидело 891 000 человек) сидело почти 1 300 000 человек, а в ГУЛАГе в 1937-м году сидело 1 200 000 человек. Но уже в 2018-м году уже сидело меньше, чем в 1937-м – всего 883 000 (их них 602 000 в России) против 1 200 000.

Пика по заключенным в ГУЛАГе достигли после Великой Отечественной Войны, когда в лагеря массово отправились различные пособники интервентов, предатели и прочий подобный сброд. В итоге, как началу 50х годов в системе ГУЛАГа находилось до 2,5 млн. человек при 180 млн. населении страны. Что не мешает до сих пор встречать дурачков бегающих с криками "пол-страны сидело – пол-страны охраняло".

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