СМИ не впервые манипулируют словами — экс-советник Трампа заверил, что не поддерживал переворот в США

Бывший советник по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Майкл Флинн заявил, что, вопреки сообщениям СМИ, не поддерживал идею о военном перевороте в США — как в Мьянме, пишет Insider. Как заявил Флинн, его комментарий неправильно преподнесли и он не впервые сталкивается с тем, что журналисты пытаются манипулировать его словами.



Reuters

В понедельник 31 мая бывший советник по нацбезопасности экс-президента Дональд Трампа Майкл Флинн опроверг сообщения о том, что он якобы высказался в поддержку военного переворота в США, как в Мьянме, пишет Insider.

Издание напоминает, что ранее в соцсетях появилось видео с конференции конспирологического движения QAnon, в которой одним из главных пунктов программы было выступление Флинна. Как видно из ролика, один из зрителей в зале спросил у экс-советника: «Хотелось бы знать, по каким причинам то, что случилось в Мьянме, не может случиться здесь (в США. — ИноТВ)». На это Флинн, по версии Insider, ответил: «Нет причин. Мне кажется, это должно произойти и здесь. Причин нет. Вот так».

Однако как заявил экс-советник Трампа на своей странице в Telegram, его ответ неправильно поняли. «Давайте я чётко проясню. Нет причин для какого бы то ни было переворота в Америке, и я никогда не призывал и не призываю к подобным действиям. Сообщения о том, что я придерживаюсь каких-либо других взглядов, — неприкрытая ложь, основанная на передёргивающих репортажах об оживлённом обсуждении в ходе съезда патриотичных американцев, которые любят нашу страну так же, как и я. Я не впервые сталкиваюсь с тем, как СМИ пытаются манипулировать моими словами. Поэтому давайте повторю свой ответ на вопрос, заданный на конференции: «Нет причин, почему это должно произойти и здесь», — обратился Флинн к более 200 тыс. своих подписчиков.

Как отмечает Insider, в администрации Трампа Флинн пробыл в должности советника по нацбезопасности всего 22 дня, а затем подал в отставку. В 2017 году он признал себя виновным в даче ФБР ложных показаний относительно своих контактов с Россией, а позднее от признания отказался и в конечном счёте получил помилование от экс-президента в ноябре прошлого года.

По данным СМИ, сегодня Флинн в своих соцсетях нередко выражает поддержку основным идеям QAnon и до сих пор (в том числе и на прошедшей конференции) утверждает, что Трамп одержал победу на президентских выборах. Издание подчёркивает, что многие сторонники QAnon всё ещё отказываются принять официально признанные результаты голосования и победу демократа Джо Байдена.