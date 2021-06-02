 

Лидеры ЕС требуют от Дании объяснений в связи с информацией об участии Копенгагена в американской программе слежки за Европой

02.06.2021, 9:20, Новости дня
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Ряд высокопоставленных чиновников Евросоюза — включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель — потребовали Копенгаген объяснить появившиеся ранее сообщения о том, что датские спецслужбы помогали американским коллегам шпионить за европейскими лидерами, передаёт France 24. По данным канала, датские власти пока что-либо пояснять отказываются.

Так когда же конкретно Дания выяснила, что США, вероятно, шпионят за европейскими политиками и лидерами, подключившись к датским подводным интернет-кабелям почти десять лет тому назад?

С тех пор, как в воскресенье вечером появились соответствующие — и пока не подтверждённые — заявления, вопросов становится всё больше, и упомянутые европейские лидеры требуют разъяснений. 

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Такие вещи в отношениях между союзниками, разумеется, недопустимы, и тем паче — между европейскими союзниками и партнёрами. Я придаю связям между Европой и США большое значение, и в этом плане мы должны делать всё возможное ради нашей общей безопасности, а места для взаимных подозрений между нами быть не может. 

Схожее возмущение выражают и поближе к Дании — министр обороны Швеции вышел на связь со своим датским коллегой, но никаких значимых подробностей от него получить не смог. 

ПЕТЕР ХУЛЬТКВИСТ, министр обороны Швеции: Пока Дания сказала только, что считает недопустимым систематическую «прослушку» близкого союзника и партнёра. 

В том, что американские спецслужбы подслушивают за европейскими лидерами, ничего нового нет: в 2013 году разоблачитель Эдвард Сноуден обнародовал тысячи засекреченных документов, изобличивших программу слежки, развёрнутую после терактов 11 сентября 2001 года. Из документов стало известно, что страна прослушивает разговоры по всему миру — в том числе и телефонные беседы канцлера Германии Ангелы Меркель.  

Если свежие сообщения о слежке подтвердятся, это будет значить, что она производилась в то же время и, вероятно, путём эксплуатирования сотрудничества между США и Данией в плане разведки. 

В свою очередь, Меркель в понедельник, по всей видимости, решила взять более умеренный тон. 

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Наша позиция в связи с прояснением происходивших в то время событий не изменилась. Мы делаем ставку на сегодняшний день и доверительные отношения. То, что было правильным тогда, остаётся правильным и сейчас. Я вижу благоприятную основу не только для прояснения всех обстоятельств, но и для построения доверительных отношений.

Дания на сообщения пока официально не отреагировала — министр обороны страны заявил, что правительство не может обсуждать вопросы, касающиеся разведки. 

Дата выхода в эфир 01 июня 2021 года. 



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