Киев увидел угрозу в словах Лукашенко о возможности открыть авиасообщение Белоруссии и Крыма

После громкого инцидента с посадкой самолета в Минске с целью задержать белорусского журналиста Романа Протасевича Запад предпринял ряд действий, которые сильно ударили по режиму Александра Лукашенко. Авиационная отрасль в республике фактически была задушена.

Многие политологи сходятся во мнении, что Россия в очередной раз кинула дезориентированному Батьке спасательный круг. Речь идет о переговорах Путина и Лукашенко, в ходе которого последний диктатор Европы сообщил, что Белоруссия прорабатывает вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Подобные рассуждения вызвали тревогу в Киеве. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что разговор на эту тему был затронул не просто так.

Александр Лукашенко фактически пригрозил Западу признанием Крыма российским, убежден украинец. Если белорусский президент пойдет на поводу у российский коллег, то окончательно потеряет автономность и самостоятельность в принятии политических решений, добавил Климкин.

Стоит отметить, что вопрос Крыма является одним из инструментов Лукашенко для ведения многовекторной политики. С помощью нейтральной позиции по данному вопросу Батька умудрялся оставаться “рукопожатным” лидером среди западных деятелей. Сейчас у Александра Григорьевича остается все меньше пространства для маневра.