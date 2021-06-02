Депутат пожаловался на злоумышленников, которые перевели 50 млрд рублей с его счетов в швейцарский банк

Одинцовское отделение Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД приняло заявление от муниципального депутата, имя которого не называется в интересах следствия, о похищении денежных средств в размере 50 млрд рублей с его банковского счёта на иностранный счёт в одном из банков Швейцарии.

– В ходе следственных мероприятий выяснилось, что действовала организованная преступная группировка, которая создала поддельный банковский счёт в Швейцарии с реквизитами муниципального депутата из Одинцово. В частности, были использованы его паспортные и биометрические данные, а сам счёт зарегистрирован на его имя. В настоящее время мы подадим запрос в Швейцарию с целью возврата незаконно похищенных денежных средств в российскую юрисдикцию, – заявил представитель МВД.

Поскольку в настоящее время депутат находится без денежных средств, движимого и недвижимого имущества, его коллеги на сессии городского совета проголосовали за ежемесячное выделение ему материальной помощи в размере 1 млрд рублей до тех пор, пока на его российский счёт не вернётся похищенная сумма. Пошла навстречу народному избраннику и Федеральная налоговая служба. Ведомство разрешило потерпевшему уйти на налоговые каникулы.

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