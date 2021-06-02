 

Мнение: Гугл показывает зубы

02.06.2021, 8:40, Разное
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Похоже, смотреть Ютюб станет примерно так же противно, как фильмы по телевизору, особенно на каналах типа России и СТС – когда фильм прерывается чуть ли не каждые 5-7 минут рекламным блоком длиной в 2-3 минуты. Раньше на Ютубе ты мог ПРОСТО смотреть ролик – например, шахматные анализы моего любимого гроссмейстера Макарычева (у него меньше 10 тысяч подписчиков, и никакой монетизации на его блоге, понятно, нет и не было). Но теперь – всё, аллес! Даже такие, “немонетизированные” ролики Ютуб будет фаршировать рекламой по своему усмотрению и в том же режиме (раз в 7 минут), причем – не только не спрашивая авторов роликов, но и не платя им ни копейки.

Одна надежда, как всегда – на блокировщики рекламы. У меня Адблокер стоит – но я заметил, что последние неделю в его обороне проклятый Гугл, по всей видимости, нашел брешь – и мерзкая реклама стала прорываться. Смотрел на это с ужасом – примерно как ты пришел домой, влез в домашние тапочки, приготовился отдохнуть – и тут распахивается дверь и какие-то мужики, не обращая на тебя никакого внимания и громко матерясь, начинают через твою комнату таскать туда-сюда мебель! Шум, гам – и, понятно, уже никакого уюта…

Вопрос, собственно, возникает один: если всё так – а нужен ли такой Гугл? Может, ну его к бесу в таком случае? Все понимаю – деньги нужны, я не нужен, не нравится – не жри… Вот и думаю – может, не жрать?

Источник: Размышления вольного социолога



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