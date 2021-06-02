Онколог Мяснякин назвал провоцирующие рак продукты

Врач-онколог Михаил Мяснякин назвал продукты, употребление которых провоцирует развитие рака. На появление онкологии также влияет способ их приготовления.

Пища, загрязненная канцерогенами и минеральными удобрениями, вызывает в организме развитие злокачественных опухолей. Существует большая доля вероятности, что они появятся в пищеварительной системе. У слизистой нет бесконечного ресурса, поэтому рано или поздно «запас прочности» закончится.

Канцерогенные вещества образуются во время жарки мяса на подсолнечном масле. Кроме того, нельзя злоупотреблять спиртными напитками, поскольку никто не знает, в каких условиях они производились. Алкоголь вредит печени, к тому же там содержится большое количество канцерогенов.

Для профилактики рака не стоит употреблять продукты, содержащие много жира и сахара. Нередко они вызывают сопутствующие патологии, а из-за них организм не может нормально бороться с тяжелыми болезнями. В пищу в обязательном порядке необходимо включить продукты, содержащие антиканцерогенные вещества: овощи, фрукты, салаты, зелень.

Источник: www.5-tv.ru