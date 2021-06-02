Учёные изобрели необычный препарат против коронавируса

Ученые из Университета Миннесоты создали необычный препарат против коронавируса. Лекарство сделано в форме евхаристии, которую необходимо положить под язык. В будущем препарат должен заменить вакцину от COVID-19 в ее привычной форме.

Отмечается, что в новой форме препарат против коронавируса может сохраняться долгое время. К тому же существенно упростится его ввод человеку. В составе лекарственного средства присутствуют в основном полимеры, также там есть загуститель, защищающий от механической деградации. Форма препарата обеспечивает самое лучшее «прилипание» вакцины, поэтому она быстро усваивается организмом. К тому же консистенция похожа на хлеб для причастия в церкви.

Некоторые начали сравнивать соответствующий процесс вакцинации с новым видом религии. Ее последователи готовы поклоняться ей по аналогии с другими верующими.

Источник: octagon.media