Анастасия Волочкова удивила поклонников образом в белоснежном «платье невесты»

В своем микроблоге Instagram Анастасия Волочкова опубликовала новое фото, удивив подписчиков необычным образом. 45-летняя балерина позировала в собственном доме в белоснежном «платье невесты».

Знаменитость призналась, что очень любит этот цвет, который гармонично вписался в ее интерьер. Анастасия Волочкова поблагодарила известного дизайнера за наряд в пол с высоким разрезом. Фолловеры написали, что балерине очень идет белый, а также этот фасон платья. Многие отметили, что цвет наряда отлично подчеркнул загар танцовщицы. Однако нашлись комментаторы, которым не понравился ракурс сделанного снимка. По их мнению, Анастасия Волочкова кажется на фото чрезмерно высокой, хотя на самом деле является хрупкой женщиной.

«Платье невесты» балерина примеряла не по прямому назначению. Недавно она призналась, что рассталась со своим женихом Олегом. Роман с избранником, которого она ранее тщательно скрывала, длился почти год. Анастасия Волочкова намерено поехала с ним на Мальдивы, чтобы поставить окончательную точку и красиво завершить отношения. По словам балерины, расстались они на дружеской ноте. Знаменитость хочет вскоре встретить мужчину, за которого она захочет выйти замуж.