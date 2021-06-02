 

Лукашенко согласился, чтобы боевики “ЛНР” допросили Протасевич: Милости просим к нам

02.06.2021, 8:32, Новости дня
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Об этом он заявил 1 июня в ходе совещания по сотрудничеству с Россией, рассказывая о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, цитату приводит “РИА Новости”. 

“Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них [у боевиков] будут вопросы к ним, – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы”, – сказал он. 

“Генпрокуратура” террористической организации “ЛНР” обратилась к Беларуси с просьбой передать ей задержанного в Минске Протасевича для проведения “следственных действий” на территории ОРЛО.  Боевики в ходе своего “расследования” установили “причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры”.

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель 26 мая назвал Протасевича “террористом” и “боевиком-наемником”, воевавшим в составе батальона “Азов”.

Основатель полка “Азов” Андрей Билецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцам в качестве военного корреспондента. “Автомат ему дали подержать один раз исключительно для фотографии в газету”, – комментировал он кадры, на которых человек, похожий на Протасевича, позирует в форме и с оружием.

Родители Протасевича также говорят, что на Донбассе он был в качестве журналиста и фотографа.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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