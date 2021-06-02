 

Мнение: Лукашенко просит Путина помочь ему попасть в Крым

02.06.2021, 8:28, Разное
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Белоруссия после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи переводит вопрос рейсов "Белавиа" в Крым в практическую плоскость. Ссылаясь на запрет полетов через Украину, Лукашенко открыто заявил, что началась проработка полетов белорусских самолетов через Россию в Крым. По сути, речь идет уже о фактическом признании Крыма, безотносительно того, сделает это Лукашенко официально или не сделает. Стоит помнить, что Украина наверняка будет налагать санкции на тех, кто летает из Минска в Крым, что еще сильнее разрушит отношения Белоруссии и Украины и соответственно улучшит отношения Белоруссии и России.

В общем, давление Запада на Лукашенко + идиоты в Киеве, существенно ускоряют решение целого ряда вопросов. По поводу Зеленского можно уже не переживать. Фактически, Зеленский сам подталкивает Лукашенко к признанию Крыма российским де-факто или де-юре.

2. Также стоит отметить, что белорусское правительство объявило, что после переговоров с российскими коллегами, вопрос экономической интеграции России и Белоруссии будет решен в течение лета, что прозрачно намекает на реализацию основных интеграционных карт после "шлифовки". Из прочей "экономики" Лукашенко отметил, что Россия несмотря на санкции продолжит поставлять нефть на белорусские НПЗ, а цену на газ согласуют и закрепят в двустороннем договоре о сотрудничестве. От вопроса единой таможенной политики Батька традиционно отпетлял, мол пока не нужен, надо проработать и т.п.

3. Кроме того, Лукашенко заявил, что в случае угрозы НАТО, РФ перебросит войска на территорию Белоруссии и защитит Белоруссию от внешних врагов совместно с белорусской армией. Как заявил Лукашенко, вопрос баз ВС РФ на территории Белоруссии на встрече не обсуждался и в них нет сейчас необходимости.

4. Следственные действия над Протасевичем и Сапегой пройдут в Белоруссии.

В общем, неплохо Батька в Сочи покупался.

Источник: Colonel Cassad



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