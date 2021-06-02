Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Рубль утром незначительно снижается против доллара и евро на фоне стабилизации рынка нефти около 70 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» повышался на копейку – до 73,52 рубля, курс евро – на 5 копеек, до 89,86 рубля. Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,2% – до 70,4 доллара за баррель, передает РИА «Новости».