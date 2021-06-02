 

Юристы назвали разрешенных для содержания дома змей и крокодилов

02.06.2021, 7:48, Новости дня
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Определенные виды змей, крокодилов, скорпионов и других опасных животных можно держать в квартире, если они были приобретены до 2020 года, рассказали юристы.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин напомнил, что в российском законодательстве в 2018 году были закреплены основные принципы обращения с домашними животными. Основополагающими подходами стали отношение к животным, как к существам, способным испытывать эмоции и страдания, и обязанность нести ответственность за их судьбу.

«Постановлением правительства был утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Это животные, опасные для жизни и здоровья как самого владельца, так и его соседей: ядовитые змеи, львы, тигры, рыси, медведи, крокодилы и так далее», – передает РИА «Новости» слова Паюшина.

Юрист отметил, что за нарушение данного требования владелец может быть привлечен к административной ответственности, а в случае причинения тяжкого вреда по неосторожности при нападении животного на кого-либо – к уголовной.

«Если такое животное будет обнаружено в квартире, то оно может быть конфисковано и возвращено в среду обитания», – рассказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

Однако, отметил он, если некоторые виды были приобретены до 1 января 2020 года, то они могут находиться в доме их владельцев до наступления естественной смерти такого питомца. «Это определенные виды змей, ящериц, скорпионов, пауков и крокодилов. Можно содержать дома, к примеру, питонов длиной до четырех метров, а также хамелеонов, настоящих ужей, скорпионов рода Heterometrus, пауков-павлинов и птицеедов», – отметил Сосновский.

Напомним, в конце июня 2019 года правительство РФ утвердило список диких животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Так, согласно постановлению запрещено содержать животных, которые представляют опасность для владельцев: крупные хищники, ядовитые животные. Кроме того, запрещается держать дома животных, «привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья». Также указано, что животное, которое было приобретено до 1 января 2020 года, остается на содержании у владельца.



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