Воротнички – тренд сезона 2021: какие фасоны в моде, с чем их лучше сочетать

Воротнички снова в тренде. Об этом уверенно заявляют все модные журналы. Эта милая деталь одежды способна даже строгую блузу сделать элегантной и стильной. Предлагаем вашему вниманию подборку ярких сочетаний и популярных фасонов, которые будут в тренде в этом сезоне.

Красиво и стильно

Накладные воротники помогут сменить образ и внести в него нотки яркости и стиля. Эта деталь одежды подходит практически всем и отлично вписывается в любой стиль, создавая красивый тандем с остальным элементами гардероба. Если раньше воротник был только белого цвета, то сейчас популярностью пользуются разные оттенки и варианты.

На черной одежде красивый желтый цвет будет выглядеть ярко и сочно. В результате образ становится более женственным и нежным. В летнем сезоне в моде будут сочные оттенки, поэтому стилисты советуют не сдерживать себя в экспериментировании.

Эффектный кружевной воротник большого размера органично дополнит простую белую блузу и добавит больше лоска образу. Визуально он подчеркивает плечи и делает акцент на их хрупкости. Это женственный и нежный аксессуар.

От формы воротника зависит то, как будет выглядеть дама. Если это острые углы, то нотки дерзости и смелости в образе обеспеченны. Чем длиннее воротник, тем ярче и эффектнее будет казаться образ.

Нотки и детали

Красивое кружево способно украсить любую одежду. Чем больше и ярче узор, тем эффектнее будет смотреться блуза или платье.

Воротнички с отделкой выглядят нежно и мило. Особенно эффектно смотрятся полупрозрачная основа и красивый цветочный сюжет. Такая деталь помогает создать романтичный образ.

Яркие рюши на воротнике добавляют образу легкости и детской непосредственности. Для летнего периода это идеальный вариант, чтобы привнести в свой стиль нотки веселья.

Простой белый воротник большого размера будет смотреться контрастно на темной одежде, но тем самым он выделяет шею и подчеркивает плавность изгибов.

Круглая форма смотрится необычно. Это хорошая возможность подчеркнуть красивые плечи.

Вышивка и мода

Сейчас в тренде вышитые детали в одежде. Если раньше популярностью пользовались элементы вышивки бисером, то сейчас в моде крестик и гладь. С помощью этих техник можно украсить одежду. Мягкие лепестки, пышные цветы и яркое сочетание оттенков в узоре помогут превратить обычный белый воротник в маленький шедевр.

Узоры могут быть на воротниках разной формы.

На большом белом воротнике акценты в виде вышивки будут смотреться необычно и стильно. Это делает воротник индивидуальным элементом украшения. Даже простой черный костюм или темная рубашка со светлым воротником с вышивкой будет выглядеть эффектнее и ярче, чем обычный вариант без воротника.

На круглом воротнике вышивка также будет смотреться красиво, но нужно правильно подбирать место для выполнения узоров. Лучше делать это по краям воротника, чтобы еще раз подчеркнуть его красивую форму.

Английский воротник смотрится сдержанно, но довольно интересно. Он даже простую монохромную блузу делает элегантной и стильной.