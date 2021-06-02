Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, украинские военные открывали ответный огонь – штаб ООС

Оккупанты вели обстрелы в районе населенных пунктов Пески и Новгородское Донецкой области и Катериновки Луганской области; они вели огонь из гранатометов, пулеметов и минометов, говорится в сводке.

“Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь”, – подчеркнули в штабе.

Украина проинформировала ОБСЕ о нарушениях боевиков.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/888830091974677/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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