Мнение: Представителей ЛНР приглашают допросить Протасевича

Да это просто праздник какой-то.

1. Белоруссия арестовывает Протасевича.

2. ЛНР заводит уголовное дело на Протасевича.

3. ЛНР подтверждает информацию, что Протасевич принимал участие в боевых действиях и причастен к преступлениям против народа Донбасса.

4. Лукашенко официально заявляет, что не против, чтобы в Белоруссию приехали представители ЛНР для допроса Протасевича.

Как отметил Лукашенко, если в Донбассе захотят задать вопросы Протасевичу в связи с возбуждённым там делом, то представители ЛНР могут приехать в Белоруссию.

«Милости просим к нам, задайте», — цитирует его агентство.

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР заявила, что причастность задержанного в Белоруссии Романа Протасевича к обстрелам в Донбассе установлена.

https://russian.rt.com/ussr/news/868451-lukashenko-lnr-protasevich – цинк

Стоит отметить, что Белоруссия официально не признает ЛНР и более того, в Белоруссии выносились приговоры гражданам воевавшим на стороне республик, но в данном случае власти ЛНР получают фактически официальное приглашение для проведения следственных действий на территории Белоруссии. При этом, как бы подспудно подразумевается, что при определенных обстоятельствах, Протасевич после вынесения приговора, может еще и на Донбассе получить срок, если Белоруссия признает юрисдикцию органов власти ЛНР на преследование Протасевича за совершение военных преступлений.

С другой стороны, это может быть хитрый ход, чтобы Протасевич был сговорчивым – не будешь сотрудничать со следствием, тут тебя люди из ЛНР дожидаются. У них к тебе еще больше интересных вопросов.

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