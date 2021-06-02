 

Мнение: Представителей ЛНР приглашают допросить Протасевича

02.06.2021, 7:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Да это просто праздник какой-то.

1. Белоруссия арестовывает Протасевича.
2. ЛНР заводит уголовное дело на Протасевича.
3. ЛНР подтверждает информацию, что Протасевич принимал участие в боевых действиях и причастен к преступлениям против народа Донбасса.
4. Лукашенко официально заявляет, что не против, чтобы в Белоруссию приехали представители ЛНР для допроса Протасевича.

Как отметил Лукашенко, если в Донбассе захотят задать вопросы Протасевичу в связи с возбуждённым там делом, то представители ЛНР могут приехать в Белоруссию.
«Милости просим к нам, задайте», — цитирует его агентство.
Ранее Генеральная прокуратура ЛНР заявила, что причастность задержанного в Белоруссии Романа Протасевича к обстрелам в Донбассе установлена.

https://russian.rt.com/ussr/news/868451-lukashenko-lnr-protasevich – цинк

Стоит отметить, что Белоруссия официально не признает ЛНР и более того, в Белоруссии выносились приговоры гражданам воевавшим на стороне республик, но в данном случае власти ЛНР получают фактически официальное приглашение для проведения следственных действий на территории Белоруссии. При этом, как бы подспудно подразумевается, что при определенных обстоятельствах, Протасевич после вынесения приговора, может еще и на Донбассе получить срок, если Белоруссия признает юрисдикцию органов власти ЛНР на преследование Протасевича за совершение военных преступлений.

С другой стороны, это может быть хитрый ход, чтобы Протасевич был сговорчивым – не будешь сотрудничать со следствием, тут тебя люди из ЛНР дожидаются. У них к тебе еще больше интересных вопросов.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Канделаки: «Разве мы имеем право запрещать Пугачевой иметь детей в зрелом возрасте?»

25.02 / Французские коммунисты требуют вынести тело Наполеона из Дома инвалидов

25.05 / Меркель поделилась надеждами на встречу Путина и Байдена

26.07 / Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой

31.08 / Китайские ученые придумали новый способ лечения коронавируса

30.04 / Министр иностранных дел Белоруссии оправдал действия силовиков во время акций протеста

10.08 / Ева Грин требует гонорар за фильм, который так и не был снят: как это получилось

11.07 / Мнение: Как спасти древние мозаики собора Святой Софии?

28.06 / Крутой вспомнил прослушивание с юной Алсу: Очень искренне спела

27.07 / Мнение: Почему капитализм справедливее социализма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика